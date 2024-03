Sonderfahrten zur „Aqua-Fisch“

Zur Fischmesse „Aqua-Fisch“ vom Freitag, 8. März, bis Sonntag, 10. März, sind die Busse des Friedrichshafener Stadtverkehrs wieder verstärkt im Einsatz.

Laut Ankündigung des Stadtverkehrs verkehrt der Messe-Express (Linie MX) wieder zwischen Stadtbahnhof, Hafenbahnhof und Messegelände. Auf dieser Linie ist die Fahrt kostenlos. Der Messe-Express bringt die Besucher an allen drei Tagen zu den Messehallen (Haltestelle Messe Ost). Vormittags von 8 bis 13 Uhr fährt er ab Stadtbahnhof zu den Minuten .40 und .55 und ab Hafenbahnhof zur Minute .15 jeweils im Stundentakt.

Von der Messe zurück geht es mit dem Messe-Express ab 13.00 Uhr im 20-Minuten-Takt zu den Taktminuten .00, .20 und .40. Der Messe-Express benötigt fahrplanmäßig zum Hafenbahnhof neun Minuten und zum Stadtbahnhof 15 Minuten. Letzte Rückfahrt ab Messe ist am Freitag und am Samstag um 19.00 Uhr sowie am Sonntag um 18.00 Uhr.

Eine weitere Fahrtmöglichkeit bietet die Stadtverkehr-Linie 5. Hier fahren die Busse nach dem regulären Fahrplan. Zusätzlich wird die Haltestelle Messe Ost bedient. Im Unterschied zum kostenlosen Messe-Express benötigen die Fahrgäste in den Bussen der Linie 5 einen gültigen Fahrausweis. Fahrausweise von bodo (Zone 10), Deutschland-Tickets und das City-Ticket der DB werden in den Bussen laut Stadtverkehr anerkannt.