Solotanzfestival „Solocoreografico“ zu Gast

Bereits im letzten Jahr war das Solotanzfestival „Solocoreografico“ auf Einladung des Kulturbüros Friedrichshafen im Bahnhof Fischbach zu Gast. Nach einer positiven Resonanz folgt das Solotanzfestival auch dieses Jahr wieder dem Ruf nach Friedrichshafen. Am Mittwoch, 11.OKtober, und Donnerstag, 12. Oktober, ist Solocoreografico mit ihrer Germany Edition 2023 jeweils um 19.30 Uhr im Bahnhof Fischbach zu sehen.

Dieses Mal bringen sie, wie es in der Pressemitteilung heißt, eine besondere Neuerung mit. An den jeweiligen Aufführungsterminen wird das Publikum aktiv eingebunden und darf am Ende des Abends via Smartphone den Publikumsliebling küren. Direkt danach erhält der Gewinner oder die Gewinnerin den Publikumspreis, verbunden mit einem Preisgeld.

Auf dem Programm stehen sechs Tanzsoli verschiedener internationaler Tänzerinnen und Tänzer. So unterschiedlich sie auch sind ‐ sie alle bestechen durch ihre Einzigartigkeit und fantasievolle Vielfalt. Durch den reduzierten Charakter der Soli entsteht eine intime und ungemein fesselnde Spannung zwischen Bühne und Zuschauerraum. Das Festival wurde von dem renommierten Choreografen Raffaele Irace ins Leben gerufen. Inzwischen ist es auch in Turin, Frankfurt, Oklahoma City, Lyon und Tunis fest etabliert.

Vorverkauf: https://www.kulturbuero-friedrichshafen.reservix.de oder Telefon 7541/2033333. Informationen: www.kulturbüro.friedrichshafen.de