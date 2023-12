Das kommunale Stadtwerk am See macht Gewinne, verteilt diese aber nicht komplett an seine Kunden. Das liegt an den Verpflichtungen und Aufgaben des Stadtwerks, die der Öffentlichkeit zugutekommen.

Das Stadtwerk am See wurde 2012 von den Vorgänger-Gesellschaften Technische Werke Friedrichshafen (TWF) und Stadtwerke Überlingen (SWÜ) gegründet. Gesellschafter sind neben TWF und SWÜ auch noch die SWSee Beteiligungsgesellschaft, über die sich Kommunen am Stadtwerk beteiligen können. Derzeit halten hier die Gemeinden Frickingen, Hagnau und Deggenhausertal kleinere Anteile, die TWF, 100-Prozent-Tochter der Stadt Friedrichshafen, hat 75 Prozent am Stadtwerk am See, und die SWÜ, 100-Prozent-Tochter der Stadt Überlingen, 24 Prozent Anteile.

Die Aufgaben des Stadtwerks

Zu den Aufgaben der TWF gehört das Management der Gesellschaften Stadtverkehr Friedrichshafen, Katamaran-Reederei Bodensee und Bodensee-Oberschwaben-Bahn sowie der Betrieb der Häfler Parkhäuser. Zu den Aufgaben der SWÜ gehören unter anderem der dortige Stadtbusverkehr sowie der Betrieb der Parkhäuser und der Bodensee-Therme Überlingen.

Das Stadtwerk am See ist zuständig für die Versorgung der Region mit Strom, Wasser und Gas und Wärme, es betreibt dafür die nötigen Netze und versorgt rund 120.000 Kunden in ganz Deutschland mit Strom und Gas sowie - in der Region - mit Wärme. Darüber hinaus bietet es Dienstleistungen für Privatkunden, Unternehmen, Wohnungsbau und Kommunen an.

Das bedeutet Daseinsvorsorge

Das Stadtwerk am See führt einen Teil seiner Gewinne an die Gesellschafter TWF, SWÜ und SWSee Beteiligungsgesellschaft ab. „Diese wiederum finanzieren im Rahmen der Daseinsvorsorge öffentliche Aufgaben für die Region, die zumeist defizitär sind“, sagt Unternehmenssprecher Sebastian Dix. Darunter fällt unter anderem der Ausgleich der Defizite aus den oben genannten Verkehrs- und anderen Betrieben.

Ein anderer Teil bleibt im Unternehmen. Sebastian Dix erklärt dazu: „Wir haben hervorragende Energie- und Wassernetze, die wir erhalten und ausbauen. Die zusätzlichen Aufgaben durch die Energiewende kommen noch hinzu. Das bindet und braucht viel Kapital. Bei der Beschaffung von Fremdkapital sind wir auf gute Konditionen angewiesen. Damit uns Banken und Kreditgeber eine gute Bonität und ein entsprechendes Ranking bescheinigen, brauchen wir auch eigenes Kapital.“

Eine Rechnung, die überzeugt

Zum Thema Gewinne gibt es auch eine Rechnung, die das Stadtwerk im vergangenen Jahr aufgemacht hat. Wäre der Gewinn von 7,2 Millionen Euro auf die rund 120.000 Kunden und Kundinnen verteilt worden, wäre das eine Einmalzahlung von etwa 60 Euro gewesen. Dann aber hätte das Stadtwerk kein Kapital mehr gehabt für Instandhaltung und Ausbau der Netze und für die Zukunftsaufgaben insbesondere bei Wärme und Strom. Zusätzlich wären Stadtbusse, Bahn, Katamaran und Parkhäuser nicht mehr finanziert gewesen. „Das müssten dann die Städte selbst übernehmen“, so Dix. „Und unsere Netze und Infrastruktur würden schnell marode und unzuverlässig - das würden die Kunden sehr schnell merken.“