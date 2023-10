Wie vielfältig die Kultur in Friedrichshafen ist, hat zum Auftakt der neuen Spielzeit die dritte Auflage der „Kultur im Hafen“ gezeigt. Ein mitreißender Abend im vollen Graf-Zeppelin-Haus, bei dem nicht hochkarätige internationale Ensembles gefeiert wurden, sondern bunt gemischte Häfler Gruppen ‐ vom Kammerensemble zur Rock-Band, vom Kinder- bis zum Seniorenchor, von Musik und Tanz bis Akrobatik.

Zusammen mit Moderator Stefan Kühlein vom Medienpartner Regio TV Bodensee führte Amtsleiterin Sarah Baltes vom Kulturbüro durch das bunt gemischte Programm, das sie mit ihrem Team zusammengestellt hatte. In schneller Folge wechselten auf verschiedenen Ebenen die Akteure.

Kammerensemble als ruhender Pol

Als ruhender Pol blieb das von Pietro Sarno gegründete Kammerensemble Minifaktur auf der Bühne. Passend zum Motto des Abends, das eine lebenswerte Zukunft mit Frieden und intakter Natur im Blick hatte, setzte das Ensemble ein mit dem dritten Satz aus Beethovens sechster Sinfonie, der „Pastorale“, die hier das lustige Beisammensein der Landleute evoziert. Erstaunlich, wie authentisch das kleine Ensemble, die Streicher wie die einfach besetzten Bläser, die Stimmung herüberbrachte.

Noch mehrmals durfte man die Musiker an diesem Abend erleben ‐ zuerst mit Sängerin Anja Zirkel, die in wiegendem Takt und klaren Koloraturen das Thema mit der Arie „Nun beut die Flur das frische Grün“ aus Haydns „Schöpfung“ fortführte. Bezaubernd war auch Gabriel Faurés poetische Pavane, die mit wunderbar ineinanderfließenden Holzbläsern, gezupften Geigen und Harfenklängen in eine Naturidylle führte.

Großartige Bodenakrobatik

In eine ganz andere Seite der Natur führte Jürgen Jakob am Flügel mit Franz Liszts Etude „Chasse-neige“. In vehementer Stimmungsmalerei ließ er das Schneegestöber erleben, bei dem die Schauer nur so über die Tasten jagten. Atemlosigkeit war auch angesagt, als Lea Summerer und Magdalena Alber von der Zirkusakademie zu Jürgen Jakobs ruhigem Klavierspiel mit immer neuen faszinierenden Figuren großartige Bodenakrobatik zeigten, stehend oder schwebend auf ausgestreckten Füßen der Partnerin oder auch frei auf ihrer Schulter stehend.

Eine Gänsehautstimme

Nicht minder faszinierend waren nach der Pause drei Akrobatinnen der Zirkusakademie am Trapez ‐ mit einer Nummer, die humoristisch drei Koffer ins Spiel brachte. Bühnennebel hatte zuvor den Auftritt des 15-jährigen Leon Ummenhofer mit Künstlernamen John Leon angekündigt, jetzt schon eine starke Größe auf dem Weg zum „Olymp des Rock’n’Roll“. Mit beschwörender Gänsehautstimme sang er, begleitet von „Escalation“, am Flügel seinen selbst komponierten und getexteten Song „Nothing changed at all“ und beim zweiten Auftritt den Wettbewerbssong für die KiKa-Songwritingshow, „Thinkin‘ About the Future“, diesmal in einem fetzigen Arrangement zusammen mit dem Ensemble Minifaktur.

Romantisch-beschwingte Töne

Mit dem Blumenwalzer aus Tschaikowskis Ballett „Der Nussknacker“ hatte das Ensemble zum Auftakt nach der Pause romantisch beschwingte Töne angeschlagen und Anja Zirkel mit Jürgen Jakob am Klavier mit Gustav Mahlers Lied eines fahrenden Gesellen träumerisch eine schöne Welt besungen, die dem Sänger doch unerreichbar scheint.

Unerreichbar war auch für den Tänzer Matthias Kass das Zurückdrehen der Zeit. In packender Körperspannung tanzte er das Solo „Distortion“. Um ihn herum das Dunkel, tanzte er im Spotlicht in stetem Bewegungsfluss die Choreografie, weit ausgreifend und wieder zusammensinkend, im vergeblichen Versuch, über die Zeit zu verfügen.

Auch das Publikum wird miteinbezogen

Nicht vergessen seien nun die jüngsten und die ältesten Mitwirkenden. Zum Ende des ersten Teils hatte der Popchor 60plusminus unter der Leitung von Uli Vollmer zusammen mit dem Kinderchor St. Nikolaus/St. Canisius die Bühne gefüllt mit Udo Lindenbergs Song „Wir ziehen in den Frieden“. Noch einmal mahnte der Kinderchor, diesmal unter seinem Leiter Nikolai Geršak, zum Aufbruch: mit Reinhard Horns nachdenklichem Song für das Klima, „No Planet B“.

Zuletzt mündete der Abend in ein Miteinander von Mitwirkenden und Publikum. Noch einmal versammelten sich Jung und Alt, Sänger, Musiker, Tänzer und Akrobaten in langer Reihe auf der Bühne, zusammen mit dem Publikum erklang Michael Jacksons leidenschaftlicher Aufruf „Heal the World“.