Auch in diesem Jahr tagte das Weltwirtschaftsforum in Davos. Mittlerweile ist es beendet. Der Friedrichshafener Flughafen zieht Bilanz.

Ob aus Washington, Baku, oder Mumbai - Privatjets aus der ganzen Welt kamen an den Bodensee, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Friedrichshafener Flughafen wurde von den internationalen Gästen des Weltwirtschaftsforums als Zwischenstopp genutzt.

Hochbetrieb am Freitag beim Enteisungsteam des Flughafens in Friedrichshafen. (Foto: Flughafen Friedrichshafen )

Laut dem Geschäftsführer des Flughafens Claus-Dieter Wehr sei der Ablauf „reibungslos“ gewesen. „Wir freuen uns, dass wir auch dieses Jahr wieder so viele internationale Gäste am Bodensee-Airport Friedrichshafen begrüßen durften“, sagte er in einer Pressemitteilung.

Die internationalen Gäste sorgten für 150 zusätzlichen Flugbewegungen am südlichsten Verkehrsflughafen Deutschlands. Durch die Kälte mussten einige der Privatjets enteist werden. Dadurch entstand Hochbetrieb am Friedrichshafener Flughafen.