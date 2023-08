„Man riecht, man spürt, man nimmt sofort wahr, dass das hier dank der Holzbauweise eine ganz tolle Atmosphäre ist“, zeigte sich Friedrichshafens Erster Bürgermeister Fabian Müller begeistert von der neuen Kindertagesstätte in der Jahnstraße in Fischbach. Ab September können hier 60 Kinder im Alter von ein bis sechs Jahren einziehen.

Noch liegen die Bauarbeiten in den letzten Zügen und gerade wird im Außenbereich noch fleißig gebuddelt und gewerkelt. Aber schon jetzt ist absehbar, dass auf der ehemaligen Außensportfläche der Sporthalle Fischbach eine moderne, nachhaltige Betreuungseinrichtung unter städtischer Trägerschaft entsteht.

Empfohlene Artikel Kinderbetreuung Über Fischbach schwebt die neue Kita q Friedrichshafen

Beim Vorort– Termin waren neben Bürgermeister Fabian Müller und Pressevertretern auch Wolfgang Kübler (Leiter Stadtbauamt), Gertrud Steinle (Projektleiterin Stadtbauamt) sowie Florian Fitzel und Tina Riedesser vom Amt für Bildung, Betreuung und Sport bei einem Rundgang durch die neue Kita zugegen.

Kinder können jede Menge erleben

„Da möchte man wieder Kind sein“, fasste Andrea Kreuzer, Pressesprecherin der Stadt Friedrichshafen, die Eindrücke aller Beteiligten zusammen. Auch wenn der letzte Schliff in Form von buntem Anstrich und Spielzeug noch fehlt, so überzeugen die drei hellen, lichtdurchfluteten Gruppenräume schon jetzt.

Da macht Händewaschen gleich viel mehr Spaß. (Foto: Kerstin Schwier )

Jeder Raum verfügt über eine breite Fensterfront mit Zugang zu einer sonnengeschützten Loggia und eröffnet einen weiten Blick auf den demnächst begrünten Außenbereich. Hier locken dann ein Rutschenturm, eine Nestschaukel und ein spannender Bewegungsparcour, laut Projektleiterin Gertud Steinle „ein kleiner Nürburgring“, auf dem die Kinder mit Bobby–Car und Roller herumrasen können.

60 Kinder, aufgeteilt in zwei Kindergartengruppen mit jeweils 25 Kindern im Alter von drei bis sechs Jahren und eine Krippengruppe mit zehn Kindern im Alter von ein bis drei Jahren, sollen hier betreut werden. Eine Kindergartengruppe kann als Inklusionsgruppe betrieben werden. Ein größerer Gruppenraum, ein barrierefreier Sanitätsbereich und ein Differenzierungs– und Rückzugsraum wurden hierfür eingeplant.

Bau kostet fünf Millionen Euro

Um den dringenden Bedarf an Kinderbetreuungsplätzen möglichst zeitnah zu decken, war die neue Kita zunächst als temporäre Lösung angedacht worden. Doch nun wird es eine dauerhafte Einrichtung werden, wie Wolfgang Kübler erklärte. „Es ist eine nachhaltige Form des Bauens. Alles kann sortenrein wieder getrennt werden. Alles ist wieder rückbaubar und kann wiederverwendet werden“, so der Leiter des Stadtbauamtes.

Die neue Kita besteht aus 24 Holzmodulen (Fichte Brettsperrholz), die im März geliefert wurden (Baubeginn war November 2022) und zusammen eine Nutzfläche von knapp 640 Quadratmetern (Außenbereich circa 850 Quadratmeter) bieten. Auf dem begrünten Flachdach wurde eine Photovoltaikanlage installiert.

Bis September soll im Außenbereich der neuen Kita ein Bewegungsparcour entstehen und alles begrünt sein. (Foto: Kerstin Schwier )

Die Baukosten in Höhe von knapp fünf Millionen Euro finanzieren sich aus Mitteln der Zeppelin– Stiftung. Diese trägt auch die Kosten für eine Hauswirtschaftskraft (45 Prozent Stelle) und — bei Bedarf — Sprachförderungskräfte.

Was hinter dem „offenen Konzept“ steckt

Die neue Kita in Fischbach arbeitet nach dem offenen Konzept: nach dem gemeinsamen Morgenkreis in der gelben, roten oder blauen Gruppe mit einer festen Bezugserzieherin darf jedes Kind selbst entscheiden, was es machen möchte und sich im Gebäude frei bewegen.

Es kann etwa die verschiedenen Bildungsinseln (Zahlen– und Buchstabeninsel, Forscherraum, Rollenspiel– oder Bauraum) aufsuchen. Einmal in der Woche gibt es einen Wald– und Wiesentag bei dem auch die Kleinsten im Krippenwagen dabei sind.

Von dem Rundgang durch die neue Kindertagesstätte waren alle begeistert. Von links: Erster Bürgermeister Fabian Müller, Florian Fitzel (Amt für Bildung, Betreuung und Sport), Wolfgang Kübler (Leiter Stadtbauamt), Gertrud Steinle (Projektleiterin im Stadtbauamt) und Tina Riedesser (Amt für Bildung, Betreuung und Sport). (Foto: Kerstin Schwier )

Trotz des derzeitigen eklatanten Fachkräftemangels sei es nicht schwer gewesen, Personal für die neue Kita zu finden (knapp acht Vollzeitstellen), berichtet Tina Riedesser. „Der Neubau und die Lage sind sehr attraktiv. Wie schön man baut, hilft auch bei der Personalfindung. Zudem schaffen die Öffnungszeiten, kein Ganztag, einen zusätzlichen Anreiz“, erklärte Riedesser.