295 Länderspiele, Meister und Pokalsieger: Volleyball-Profi Marcus Böhme vom VfB Friedrichshafen hat mit seinen 38 Jahren schon viel erlebt.

Aber: Was macht ein Volleyball-Profi eigentlich den ganzen Tag? Wir durften Marcus Böhme an einem Spieltag begleiten – und auch sehen, was in der Kabine kurz vor Spielbeginn los ist.