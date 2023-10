Großkonzerne und Mittelständler, Medienhäuser und Kliniken, IT-Unternehmen und Stahlproduzenten ‐ vor einem Cyberangriff ist keine Branche und kein Unternehmen gefeit. Und weil auch Kriminelle zunehmend künstliche Intelligenz (KI) einsetzen, steigt die Gefahr, Opfer von Hackern zu werden.

Wie sich Unternehmen vorbereiten und schützen können, ist Thema einer Veranstaltung am Dienstag, 14. November, in Friedrichshafen, die sich vor allem an Unternehmerinnen und Unternehmer wendet und an alle, die in ihrem Betrieb für IT-Sicherheit zuständig sind.

Teilnahme ist kostenlos

Die Veranstaltung in der Dualen Hochschule Baden-Württemberg Campus Friedrichshafen beginnt um 18 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos und sowohl vor Ort als auch über einen Livestream möglich. Geplante Dauer: drei Stunden.

KI-Experte: Marc Fliehe vom TÜV. (Foto: Foto: Tobias Koch (www.tobiaskoch.net) )

Wird ChatGPT zum kriminellen Werkzeug? Kann künstliche Intelligenz zum neuen Cyberrisiko für Unternehmen werden? Wie können Firmen dieser Gefahr begegnen? Diesen und weiteren Fragen stellen sich Fachleute bei der Auftaktveranstaltung des „Forums IT-Sicherheit“ zum Thema „Bedrohung durch intelligente Maschinen“.

Mehrere Veranstalter

Die Veranstaltung wird organisiert von: DHBW Ravensburg, Polizeipräsidium Ravensburg, bwcon, Südwestmetall (Bezirksgruppe Bodensee-Oberschwaben) und Digitales ZukunftsZentrum Allgäu-Oberschwaben GmbH.

Hat die Cyberbedrohungslage im Blick: Torsten Seeberg vom LKA. (Foto: LKA )

Nach der Begrüßung durch Polizeipräsident Uwe Stürmer wird Torsten Seeberg vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg über die akute Cybercrime-Bedrohungslage im Land berichten. Marc Fliehe vom TÜV Berlin spricht über neue Cyberrisiken durch KI, Professor Andreas Judt von der DHBW wirft einen wissenschaftlichen Blick aufs Thema.

Es wird live gehackt

Zudem ist ein Live-Hacking durch Paul Vincent Spieß und Leon Baumann von der Firma Dibits UG und Axel Tizian Kohler vom Polizeipräsidium Ravensburg geplant. Die Veranstaltung wird durch eine Podiumsdiskussion abgerundet, die auch dem Publikum die Möglichkeit bietet, Fragen an die Referenten zu richten. Moderiert wird der Abend von Martin Hennings, Leiter der Regionalredaktion Bodensee der „Schwäbischen Zeitung“.

Beim Live-Hacking dabei: Paul Spieß. (Foto: Dibits )

Die Teilnahme am „Forum IT-Sicherheit“ am 14. November vor Ort im Campus Friedrichshafen (Fallenbrunnen 2) und via Livestream ist kostenlos. Allerdings ist eine Anmeldung erforderlich, und zwar unter folgendem Link: https://events.bwcon.de/events/forum-it-sicherheit-bedrohung-durch-intelligente-maschinen/