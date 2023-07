So schön war der Seehasen-Festzug durch Friedrichshafen - mit vielen Fotos

Ausgelassene Stimmung und strahlende Kindergesichter: Mit lauten Trommeln und Trompeten bewegt sich der Seehasenfestzug am Sonntagvormittag durch die Häfler Innenstadt, angeführt vom Seehasen–Fanfarenzug. Ihm folgen Tausende Schülerinnen und Schüler der Friedrichshafener Schulen.

Das diesjährige Motto des Seehasen–Festzugs lautet: „Der Seehas im Land der Fantasie“. Dementsprechend märchenhaft sind die selbstgebastelten Kostüme. Der traditionelle Ausflug in die Stadtgeschichte darf dabei nicht fehlen. Außerdem ist der Seehasen–Festzug um ein neues historisches Thema erweitert worden.

Fotos: Stefanie Czuday

„Salz, Salz, will noch jemand Salz?“, ruft ein Junge von der Realschule Ailingen in die applaudierende Menge, die sich am Straßenrand aneinander drängt. Er trägt eine schwarze Mütze und ein blaues Hemd.

Getreu dem Thema „Mittelalterlicher Markt“, schiebt er einen Sackkarren aus Holz vor sich her, an dem ein großer weißer Sack angebunden ist.

Eine Kostprobe Salz gefällig?

Ein paar seiner Klassenkameraden ziehen ein Fass hinter sich her, das mit Salz gefüllt ist. Ein rothaariger Junge taucht einen großen Holzlöffel in die weißen Körner. Dann läuft er zu einem Kind, das am Straßenrand steht und hält ihm den Löffel hin.

„Da, probier mal“, sagt er. Vorsichtig streckt das Kind zwei Finger in das Salz und steckt sie in den Mund. „Uääh“, ruft es lachend, und verzieht das Gesicht, als die Schüler der Realschule Ailingen in ihren mittelalterlichen Kostümen weiter die Straße hinunter laufen.

+++ Den ganzen Umzug im Video gibt's HIER +++

Neben den historischen Themen, die in diesem Jahr durch das Thema „Schwabenkinder“ erweitert worden sind, springen viele Fantasiewesen durch die Straßen.

Ausflug in bunte Fantasiewelten

Die Grundschüler der Bodensee–Schule tauchen in die Welt des Zaubererschülers Harry Potter ein. Während die Kinder die Straße entlang hopsen, bleibt ein kleiner Zauberer stehen.

Er grinst, zeigt mit seinem Zauberstab auf eine Zuschauerin und ruft: „Hokus pokus fidibus, du bist jetzt ein Frosch“. Unter lautem Gelächter springt er weiter, nicht ohne dabei ein paar ausgestreckte Hände abzuklatschen.

„So, und jetzt gleich winken wir alle schön nach links“, sagt eine Lehrerin und flüstert den Kindern zu: „Da vorne ist nämlich die Ehrentribüne. Da sitzt der Oberbürgermeister.“

Auch historische Figuren laufen durch die Straßen

Neben den Hexen und Zauberern laufen an diesem Tag noch weitere Gestalten aus der Märchenwelt durch die Straßen.

Feen, Schlümpfe, magische Unterwasserwelten, verzauberte Blumen und orientalische Fantasiegestalten: Die Kinder und ihre Lehrer haben sich allerlei einfallen lassen.

Doch auch Hofdamen und Ritterknappen, Königspaare und Raubritter strömen durch die Straßen. Wie stolz die Schülerinnen und Schüler auf ihre Kostüme sind, zeigen ihre strahlenden Gesichter.

Immer wieder stupsen sie einander an und zeigen auf die vielen Zuschauer, die extra wegen ihnen am Straßenrand stehen und ihnen zujubeln.