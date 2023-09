So möchte der VfB Friedrichshafen die Landesliga–Tormaschine stoppen

Elf Tore in drei Spielen — und dazu haben mit Christian Glaser und Roland Mayer schon zwei Spieler dreimal getroffen. Der SV Mietingen weiß, wo das Tor steht. Das hat der Aufsteiger in der Fußball–Landesliga auch schon gegen hoch gehandelte Gegner wie den FC Wangen (3:3) unter Beweis gestellt. Auf den VfB Friedrichshafen wartet also eine harte Bewährungsprobe. Die Häfler gastieren am Sonntag um 16 Uhr in Mietingen.

Mit sieben Zählern ist der VfB–Gegner noch ohne Niederlage. Es ist auch bei den Häflern angekommen, dass der Gegner bislang sehr angriffslustig unterwegs ist. „Das wissen wir“, sagt VfB–Trainer Giovanni Rizzo. „Die Mannschaft ist sehr robust und laufstark, und ich glaube zu Hause noch einen Tick selbstbewusster.“ Grundsätzlich erwartet Rizzo ein „offenes Spiel“ und möchte die Mietinger Offensivstärke mit den „Fußballtugenden“ eindämmen. „Zweikämpfe gewinnen, hohe Laufarbeit und gut gegen den Ball arbeiten“ sind Dinge, die für Rizzo am Sonntag sehr gefragt sein werden.

Marcin Musso ist zurück, Stephan Steinhauser fehlt erneut

Doch auch Friedrichshafen hat in seinen ersten beiden Partien einen guten Eindruck hinterlassen. Dem 2:2 gegen den Vizemeister TSG Balingen II folgte ein ungefährdetes 1:0 gegen den TSV Heimenkirch. „Wir haben auch unsere Qualitäten und wollen unser Spiel durchbringen“, betont Rizzo, der sich aber mehr Sauberkeit im letzten Drittel wünscht. Seine Chance genutzt hat Innenverteidiger Timo Segelbacher. Er kam für den privat verhinderten Stephan Steinhauser in die Startelf und bereitete das Siegtor von Sebir Elezi vor. Weil Steinhauser nun verletzungsbedingt ausfällt, hat der 26–Jährige gute Karten, erneut in der Startelf zu stehen. Im Training versuchte Segelbacher, „Vollgas zu geben und dann schauen wir, wen der Trainer aufstellt.“ Den Kader ergänzt Urlaubsrückkehrer Marcin Musso. Philipp Scheuring ist nach einer Erkältung fraglich.