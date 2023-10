Wenn die Weiße Flotte der Bodensee-Schifffahrts-Betriebe (BSB) im nächsten Jahr in See sticht, sind mit an Bord auch „neue Gesichter“. Denn für ihre neue Werbekampagne ließ die BSB „Leute wie Du und ich“ ablichten. Kürzlich gab es dafür ein Fotoshooting am und auf dem Wasser.

Bjørn Jansen, Fotograf aus Konstanz, sorgt seit dem Jahr 2016 für die BSB dafür, dass die Flotte mit ihren „Gesichtern“ ins beste Licht gerückt wird. Doch bevor das Fotografieren losgehen konnte, war Visagistin Valentina Strohm aus Riedlingen am Werk, die für bestes Aussehen der Akteure sorgen sollte.

Gestylt und instruiert, war der Gehweg vor dem Betriebsgebäude in Lindau für die Models der erste Testlauf, um die zwei Paare, „alt und jung“, zu fotografieren und sie in Pose zu setzen.

Fotograf muss ständig die Position wechseln

Die neugierigen Blicke der Spaziergänger verfolgten das Prozedere. Einige störte es, dass ausgerechnet auf dem Gehweg fotografiert wurde ‐ was aber ein paar freundliche, klärende Worte von Fotograf Patrick Kaut, dem Freund von Bjørn Jansen, klären konnten.

Nach ein paar Einstellungen bei der Verkaufsstelle der BSB und folgte die „Stunde der Wahrheit“: Das Schiff „Schwaben“ lag am Kai und die Crew konnte sich vor dem Ansturm der Touristen auf dem Oberdeck einrichten.

Wenn der Fotograf ab und zu am Set fehlte, war das nicht verwunderlich. Er war ständig auf der Suche nach der optimalen Sitz- oder Stehpose für beide Paare oder auch für Einzelaufnahmen. Das Schiff steuerte das Schweizer Ufer an, zog am Bregenzer Festspielort vorbei, während kurz und knapp die Anweisungen des Fotografen an die Akteure erfolgten.

Plötzlich verzieht sich die Sonne

Treppauf, treppab und immer mit einem sommerlichen Getränk als passender Requisite in der Hand ‐ so waren die Models unterwegs. Noch einmal umziehen und neu bekleidet wieder rauf zum Shooting.

Doch dann traf das ein, was einen Fotografen zur Verzweiflung bringen kann: Die Sonne verzog sich, die Lichtqualität war nicht mehr ausreichend. „Ich brauch Sonne, ich brauch Helle“, sagte Bjørn Jansen.

In Lindau wieder angelandet, dann die Ansage von Jansen: „In zwei Tagen wird nochmals fotografiert“. Zwei Tage später legte das Schiff mit der Crew vom Hafen in Meersburg ab. Strahlender Sonnenschein, tiefblaues Wasser, herrliche Temperaturen. Nach zwei Stunden dann die erlösende Nachricht des Fotografen: „Wir haben es, ich bin stolz auf Euch“.