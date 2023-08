Verfrühtes Weihnachtsgeschenk? Ein versunkener Schatz, der plötzlich wieder auftaucht? Ein Ring, verloren bei einer Wanderung und dann zufällig wieder gefunden? Bei Zeppelin Systems suchen sie noch nach dem richtigen Bild für ein Millionengeschäft, das wegen der Russland–Sanktionen bereits abgeschrieben war und jetzt doch einen zweistelligen Millionenbetrag in die Kassen spült.

Markus Vöge, Chef des Zeppelin–Anlagenbaus, hat aber nicht nur deswegen derzeit gute Laune. 493 Millionen Euro hat Zeppelin Systems im Jahr 2022 umgesetzt und damit über zehn Prozent zum Gesamtumsatz des Zeppelin–Konzerns (3,8 Milliarden Euro) beigetragen.

„Ich habe mich immer mit großen, komplexen Anlagen beschäftigt“: Markus Vöge, Chef von Zeppelin Systems. (Foto: mh )

Umsatz wird steigen

„Unsere Zahlen dürften für dieses Jahr deutlich besser ausfallen“, sagt Vöge, der den Anlagenbau seit gut eineinhalb Jahren leitet. Genauere Zahlen kann er noch nicht nennen, weil bei vielen Projekten noch nicht klar ist, ob sie in diesem oder im nächsten Jahr abgeschlossen und abgerechnet werden.

Sicher ist, dass ein Projekt in der Bilanz 2023 herausstechen wird. Monatelang lag eine fertige Silo– und Förderanlage, die ein russischer Kunde bestellt hatte, auf dem Hof des Werkgeländes in der Leutholdstraße. Wert: ein zweistelliger Millionenbetrag.

Alternative: Zerstückeln

Wegen der Sanktionen nach dem Überfall auf die Ukraine durfte sie nicht ausgeliefert werden, in den Büchern für 2022 ist das Projekt bereits abgeschrieben. Die geplante Anlage, die über einen Gas–Cracking Prozess verschiedene Massen–Kunststoffgranulate für die Verwendung zum Beispiel für die Auto–, die Verpackungs– und die Bauindustrie produziert, war für russische Verhältnisse gebaut — ausgeprägter Schutz gegen Kälte inklusive. „Wir hätten sie zerstückeln können“, sagt Vöge. „Hoher Aufwand, viel niedrigerer Ertrag“.

Mit Lastwagen wie diesem wird die Silo- und Förderanlage transportiert. (Foto: Zeppelin )

Deshalb habe ein kleines Vertriebsteam von Zeppelin Systems nicht locker gelassen, Klinken geputzt und am Ende doch noch einen Abnehmer gefunden. Ein ausländisches Konsortium nahm sich der Sache an, statt einer entstehen jetzt zwei Anlagen.

In welchen Ländern, das wollen die Verantwortlichen aus Wettbewerbsgründen derzeit nicht preisgeben. Die Lieferung für die beiden Anlagen umfasst mehrere hundert Containerladungen. Equipment für Silo- und pneumatische Förderanlagen, Verdichter, Kühler, Rohrleitungen, Schleusen, Weichen, Zyklone, Sichter und die dazu gehörigen Instrumente.

Mälzerei für Brasilien

Auch ohne diesen besonderen Deal darf sich der Zeppelin–Anlagenbau, der in Deutschland knapp 1100 Mitarbeiter zählt, davon über 600 in Friedrichshafen, über volle Auftragsbücher und ausgelastete Produktion freuen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten läuft derzeit ein Großprojekt, in Brasilien entsteht eine riesige Mälzerei.

„Es geht gerade auch höllisch ab im Batteriegeschäft“, sagt Vöge. Vor allem die Elektrifizierung der Autoindustrie sorge für enorme Nachfrage. Deshalb beteilige sich Zeppelin Systems auch am Projekt „Gigabat“, das von der EU gefördert wird und die Stärkung der europäischen Batterieproduktionsindustrie und ihrer Wertschöpfungskette für die Entwicklung von Gigafabriken in Europa zum Ziel hat (und damit die Unabhängigkeit von China).

Namhafte Partner

Mit dabei sind unter anderem das spanische Unternehmen Cidetec, Volkswagens Batterie–Tochter PowerCo, das französische Batterie–Startup Verkor, der deutsche Maschinen– und Anlagenbauer Manz, der zum Stellantis–Konzern gehörende Anlagenbauer Comau und die TU Braunschweig.

Positiv sei auch die Entwicklung der „Zeppelin Sustainable Tire Alliance“, die sich um das Thema Reifenrecycling kümmert, berichtet Vöge. Im März hatte Zeppelin Systems deren Gründung bekannt gegeben. Acht Unternehmen, darunter Siemens, bieten gemeinsam Anlagen an, in die vorne Altreifen hineingeschoben werden und an deren Ende Recyclingstoffe wie Gummi, Eisen und Ruß fein säuberlich getrennt herauskommen und wiederverwertet werden können.

3,5 Millionen Tonnen Altreifen

Laut Zeppelin Systems fallen in Europa pro Jahr 3,5 Millionen Tonnen Altreifen an. „Würde jeder Altreifen in Europa wiederverwertet, könnten so rund 2,45 Millionen Tonnen CO2–Emissionen eingespart werden.“, schreibt das Unternehmen.