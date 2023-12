So haben Rathaus, Medienhaus und Sportbad über die Feiertage geöffnet

Das Rathaus am Adenauerplatz, das Technische Rathaus, die Ortsverwaltungen Ailingen, Ettenkirch und Kluftern sowie das Bürgeramt Fischbach sind am Montag, 25. Dezember (erster. Weihnachtsfeiertag), am Dienstag, 26. Dezember (zweiter Weihnachtsfeiertag), sowie am Montag, 1. Januar (Neujahr) geschlossen. Von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 29. Dezember, sowie von Dienstag, 2. Januar, bis Freitag, 5. Januar, gelten die üblichen Öffnungszeiten. Der Bürgerservice im Rathaus ist am Samstag, 6. Januar (Heilige Drei Könige), geschlossen.

Das Sportbad ist am Sonntag, 24. Dezember, von 9 bis 14 Uhr geöffnet. Am Montag, 25. Dezember, dem ersten Weihnachtsfeiertag, ist das Sportbad geschlossen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag, Dienstag, 26. Dezember, kann im Sportbad zu den üblichen Öffnungszeiten von 9 bis 21 Uhr geschwommen werden. An Silvester, Sonntag, 31. Dezember, öffnet das Sportbad von 9 bis 14 Uhr. Die Sauna ist an den Öffnungstagen jeweils ab 10 Uhr offen. An Montag, 1. Januar, bleibt das Bad geschlossen.

Das Medienhaus am See ist Montag, 25. Dezember, und Dienstag, 26. Dezember, am Montag, 1. Januar, und am Samstag, 6. Januar, geschlossen. An allen anderen Tagen hat das Medienhaus am See von Dienstag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr und Samstag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Die Artothek ist am Samstag, 30. Dezember, geschlossen. Die Zweigstelle des Medienhauses am See in Fischbach ist von Mittwoch, 27. Dezember, bis Freitag, 5. Januar, geschlossen.