Nach dem Brand in der Küche der „Schussen“ am Hinteren Hafen in Friedrichshafen sind die Aufräumarbeiten weitgehend abgeschlossen. Laut dem Segel–Motorboot–Club Friedrichshafen (SMCF), dem die ehemalige Autofähre gehört und der sie als Vereinsheim nutzt, wartet man nun auf das Gutachten der Versicherung. Bis zum nächsten Frühjahr soll die „Schussen“ aber wieder fit gemacht werden.

Rückblick: Vor gut einem Monat war im Restaurant „Grillhaus am See“ auf der ehemaligen Autofähre „Schussen“ in der Küche ein Feuer ausgebrochen. Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst hatten die Situation schnell unter Kontrolle.

Aber die Flammen zerstörten die Küche vollständig und auch Teile der Bar wurden in Mitleidenschaft gezogen. Das Oberdeck blieb verschont.

Warten auf das endgültige Gutachten

„Mit der Ursachenforschung sind wir inzwischen durch“, sagt Ralf Steck, Präsident des Segel–Motorboot–Clubs. Der konkrete Grund für das Feuer habe nicht endgültig geklärt werden können. Fest stehe allerdings, dass ein technischer Defekt dafür verantwortlich war, dass die Fritteuse in der Küche in Brand geraten war. Er schätzt den Schaden auf eine Summe im sechsstelligen Bereich.

In den vergangenen Wochen sei es vor allem darum gegangen, verschiedene Sachverständige den Schaden begutachten zu lassen. „Die haben sich hier die Klinke in die Hand gegeben“, sagt Steck.

Nach dem Feuer ist die „Schussen“ bis auf Weiteres geschlossen. (Foto: Florian Peking )

Das entscheidende Gutachten erwarte man in etwa zwei Monaten — dann stehe fest, welche Schadenshöhe die Versicherung übernimmt. „Aber wir werden als Verein sicher noch eine große Summe dazu investieren müssen“, ist sich der Präsident sicher.

Die zerstörte Küche hat der SMCF inzwischen ausgeräumt und das zerstörte Inventar entsorgt. „Wir sind jetzt so weit, dass wir wieder etwas Neues aufbauen können“, sagt Ralf Steck. Nur wie konkret der Innenausbau der „Schussen“ aussehen soll, stehe noch nicht fest.

Der Verein habe eine Architektin gefunden, mit der man ein Gesamtkonzept erstellen wolle. Und auch mit Naveed Malik, dem Pächter des Restaurants, setze man sich zusammen, so Steck.

Bis Mai 2024 soll die „Schussen“ startklar sein

Aber: „Ausdenken können wir uns viel. Zuerst müssen wir das Gutachten abwarten, damit wir wissen, was wir kriegen“, erläutert der SMCF–Präsident. Einen groben Zeitplan gibt es allerdings schon. „In der zweiten Maihälfte nächstes Jahr haben wir einen Europacup in der Surprise–Klasse bei uns“, berichtet Ralf Steck.

Dann würden rund 30 Schiffe mit 250 bis 300 Menschen vor Ort sein. „Da brauchen wir wieder ein Vereinsheim, bis dahin sollten wir fertig sein“, so Steck.

Die „Schussen“ ist eine ehemalige Autofähre, die auf der Linie Friedrichshafen — Romanshorn fuhr. Dort war sie laut SMCF von 1929 bis 1983 unterwegs. Seit 1986 ist das Schiff Eigentum und Vereinsheim des Clubs. Und seit 2013 betreibt Naveed Malik als Wirt die öffentliche Gaststätte „Grillhaus am See“ in der „Schussen“.