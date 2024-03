So geht Artenvielfalt im heimischen Garten

In ihrem Vortrag „Ökologische Gartengestaltung - Platz für wildes Leben“ beschäftigt sich Katrin Fieberitz mit der Arteheraltung von Wildtieren. Am Donnerstag, 7. März, ab 18 Uhr, ist die Gärtnerin und Psychologin als Dozentin zu Gast in der Häfler Seniorenbegegnungsstätte Sonnenuhr in Friedrichshafen.

Ziel der Veranstaltung sei es, interessierten Seniorinnen und Senioren verschiedene Möglichkeiten aufzuzeigen, wie sie sich für die Arterhaltung von Pflanzen und Wildtieren im eigenen Garten einsetzen können, steht es in einer Pressemitteilung der Stadt. Viele Vorschläge der Dozentin seien mit heimischen Wildpflanzen leicht umsetzbar, ohne dabei die Gesamterscheinung des eigenen Gartens zu verändern, heißt es weiter. Während des Vortrags gebe es für die Senioren außerdem die Möglichkeit, sich mit der Referentin auszutauschen und Fragen zum eigenen Garten zu stellen.

Das Angebot erfolgt in Zusammenarbeit mit dem Akademieclub 50plus der Seniorenakademie Donau-Oberschwaben. Der Vortrag dauert bis etwa 19.30 Uhr, Karten gibt es für zwei Euro an der Abendkasse.

Fragen