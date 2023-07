Das bunte Seehasenfest-Feuerwerk im Video

Es ist 20 Uhr Abends als starker Regen auf die Festbewohner niederprasselt. Wer aber das Feuerwerk schon wieder in Gefahr gesehen hat, kann kurze Zeit später aufatmen. Als die erste Rakete pünktlich um 22 Uhr in bunten Funken am Himmel explodiert, hat sich das Gewitter verzogen. 25 Minuten schauen die Zuschauer in den Himmel, um das bunte Farbspektakel zu bestaunen.