Verschobenes Feuerwerk: Welche Rolle Sicherheit auf dem Seehasenfest spielt 

Damit das Seehasenfest für die vielen Besucher nicht nur schön, sondern auch sicher ist, arbeiten im Hintergrund zahlreiche Experten. Ordnungsamt, Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst haben für den Zeitraum des Festes am Antoniuseck in der Karlstraße eine gemeinsame Kommandozentrale eingerichtet.

In der mobilen Wache behalten sie den Überblick übers Geschehen – und greifen ein, wenn es Probleme gibt. Das gilt auch für das Wetter: So entschieden die Verantwortlichen am Samstag, das Feuerwerk wegen Unwettergefahr um einen Tag zu verschieben.

„Wir haben hier eine gemeinsame Einsatzleitung. So ist schnelles Abstimmen und Koordinieren möglich“, sagt Hans–Jörg Schraitle, Leiter des Amtes für Bürgerservice, Sicherheit und Ordnung. Die kurzen Wege würden rasche Hilfe ermöglichen, so Schraitle.

Aufenthaltsverbot für „Störenfriede“

Um Kinder, die ihre Eltern im Festtrubel verloren haben, muss sich ebenso gekümmert werden wie um Menschen mit kleineren Verletzungen oder anderen gesundheitlichen Problemen.

Auch zu Konflikten komme es immer wieder. „Wir sprechen im Vorfeld Aufenthaltsverbote aus, was sich bewährt hat“, berichtet Schraitle. Ohne die bekannten „Störenfriede“ komme es zu deutlich weniger Problemen.

Wir können nicht verhindern, dass sich zwei auf die Nuss geben — aber wir können verhindern, dass daraus 20 werden. Hans-Jörg Schraitle

Komplett vermeiden ließen sich Auseinandersetzungen freilich nicht: „Wir können nicht verhindern, dass sich zwei auf die Nuss geben — aber wir können verhindern, dass daraus 20 werden“, sagt Schraitle.

Eben um in solchen Situationen schnell einzugreifen, sei die Wache direkt am Festgelände wichtig. „Auch die Videoüberwachung ist da Gold wert“, so der Ordnungsamt–Chef.

Dass größere Auseinandersetzungen trotzdem nicht komplett ausgeschlossen sind, zeigt ein Fall in der Nacht von Freitag auf Samstag: Laut Polizei gingen gegen 1.15 Uhr zwei Gruppen aufeinander los – und setzten offenbar auch Pfefferspray ein.

Feuerwehr seit Tagen im Dauereinsatz

Die Beamten konnten der Körperverletzung zwar ein Ende setzen, bei der anschließenden Kontrolle leisteten aber laut Polizeibericht zwei junge Erwachsene Widerstand. Sie mussten mit Handschließen fixiert werden.

Die Feuerwehr ist in der Sicherheitsarchitektur ein zentrales Element, wie Kommandant Felix Engesser berichtet. Besonderheit in diesem Jahr: Aufgrund des Sturms vor einigen Tagen sei man seit Dienstag quasi im Dauereinsatz.

Knapp 50 Einsätze habe man im Nachgang gehabt — und damit sogar mehr als in der eigentlichen Sturmnacht. Die Kameradinnen und Kameraden unterstützten meist bei der Beseitigung von Folgeschäden.

Zum Beispiel in der Seestraße, wo nach dem Unwetter in einem Hausdach ein großes Loch klaffte. Weil der Dachdecker nicht rechtzeitig ein Gerüst herschaffen konnte, half die Feuerwehr mit der Drehleiter aus, wie Engesser berichtet.

So verhinderte man, dass der gesamte Bereich an der Uferpromenade während des Fests gesperrt bleiben muss — was bei dem Besucherandrang problematisch gewesen wäre. Allein die Feuerwehr leistet laut Engesser 1100 Stunden auf dem Seehasenfest — davon 750 rein ehrenamtlich.

Auch das Wetter fest im Blick

In der Wache in der Karlstraße laufen alle Fäden zusammen. Auf unterschiedlichen Kommunikationskanälen wie Funk, Telefon oder Fax werden die Einsatzkräfte informiert. Und dank vieler Bildschirme haben sie das Geschehen im Blick – auch das Wetter. Kündigen sich heftige Stürme oder andere Unwetter an, müssen die Experten beraten und Entscheidungen fällen.

So auch im Vorfeld des Feuerwerks. Der Deutsche Wetterdienst hatte für den Bodensee für Samstagabend eine Unwetterwarnung herausgegeben.

Deshalb entschieden die Verantwortlichen, das für Samstagabend geplante Feuerwerk am Seehasenfest auf Sonntag, 22 Uhr, zu verschieben. Weitere Vorsichtsmaßnahme: Die leichteren Verkaufsstände des Krämermarkts auf dem Buchhornplatz baute man ab.

Das ganz große Unwetter blieb in der Nacht auf Sonntag, abgesehen von etwas Regen, letztlich aus. Trotzdem äußerten am Morgen verschiedene Standbetreiber auf dem Gelände durchweg Verständnis für die Entscheidung.

In den sozialen Medien wurde von einzelnen Nutzern Kritik laut, aber der Großteil konnte die Verschiebung ebenfalls nachvollziehen. Der Tenor: Sicherheit geht vor.

Dieser Text ist zuerst am Samstag erschienen, wurde am Sonntag aber mit neuen Informationen aktualisiert.