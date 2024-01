Schlechte Nachrichten für den Bodensee-Airport: Die Lufthansa stellt ab April die Verbindung Friedrichshafen-Frankfurt ein.

Nicht wegen mangelnder Nachfrage, wie Flughafen-Geschäftsführer Claus-Dieter Wehr betont, sondern wegen technischer Probleme. Ersatz soll die Regionalfluggesellschaft SkyAlps bringen, eine fixe Zusage der Airline, die in Bozen (Südtirol) beheimatet ist, gibt es aber noch nicht.

Wichtig für Geschäftsreisende

Die Verbindung zum Drehkreuz Frankfurt ist vor allem für Geschäftsreisende nicht nur aus der Bodenseeregion wichtig, die von dort aus in die ganze Welt fliegen können. Die beständige finanzielle Unterstützung des Flughafens durch seine beiden Hauptgesellschafter, Bodenseekreis und Stadt Friedrichshafen, wird politisch vor allem durch die Bedeutung des Airports für die Wirtschaft begründet.

Die Verbindung nach Frankfurt ist auch ein wichtiger geschäftlicher Pfeiler des Flughafens. Schätzungsweise ein Drittel der 315.000 Passagiere im vergangenen Jahr flogen an den Main.

Gespräche mit SkyAlps

Kein Wunder, dass Wehr und sein Team mit Hochdruck an einem Ersatz für die Lufthansa-Verbindung suchen, die ab April für mindestens ein Jahr ausgesetzt wird. Retter in der Not könnte die Regionalfluglinie SkyAlps aus Südtirol werden. Entsprechende Gespräche laufen bereits. Geht der Plan auf, könnte die Airline ein Flugzeug vom Typ Dash 8-400 mit 78 Sitzen am Bodensee-Airport Friedrichshafen stationieren.

Ein nahtloser Übergang von Lufthansa zu SkyAlps sei natürlich wünschenswert, sagt Geschäftsführer Wehr. Ob das klappt, hängt aber auch davon ab, ob bis April einige praktische Probleme gelöst werden.

„Höchste Priorität“

Vor allem muss das Buchungssystem der kleinen Regionalfluglinie mit der großen deutschen Airline verknüpft werden, damit Flüge durchgebucht werden können und das Gepäck nur einmal eingecheckt werden muss. „Beide Seiten arbeiten mit höchster Priorität an einer Lösung“, berichtet Wehr.

„Absolute Priorität im Moment hat für mich, dass wir eine gute Alternative an den Start bringen“, sagt Flughafen Claus-Dieter Wehr. (Foto: af )

Zudem müssen Slots für Starts und Landungen in Frankfurt und möglichst unkomplizierte Umstiege an Deutschlands größtem Flughafen gesichert werden. Dazu kommt, dass ein passendes Flugzeug vorhanden sein muss. All das führt dazu, dass es laut Wehr aktuell keinen Termin für den Jungfernflug der Südtiroler nach Friedrichshafen gibt.

Berlin, Hamburg, Düsseldorf

Mit SkyAlps ist der Bodensee-Airport schon länger im Gespräch. Im Mittelpunkt standen dabei zunächst Verbindungen nach Berlin, Hamburg oder Düsseldorf, die auch weiterhin Thema seien, so Wehr. Der Besitzer der Fluglinie ist auch Betreiber des Bozener Flughafens. „Er kennt also die Probleme eines Regionalflughafens“, sagt Manager Wehr.

Hintergrund des zumindest temporären Lufthansa-Rückzugs sind Probleme mit Triebwerken des Herstellers Pratt & Whitney, die im Flugzeugtyp A320neo eingesetzt werden. Sie müssen außerplanmäßig zur Wartung, die laut Lufthansa rund 300 Arbeitstage dauert.

20 Flugzeuge fehlen

Dies führt nach Auskunft eines Unternehmenssprechers dazu, dass der Airline 20 Flugzeuge im Jahr fehlen. Auf der Strecke nach Frankfurt, die laut Unternehmen im Moment bis zu 27 Mal wöchentlich und bis zu vier Mal täglich bedient wird, setzt Lufthansa derzeit Regiojets des Typs CR9 ein, die ab April 2024 anderweitig gebraucht werden.

Gestern war es das Wetter, bald werden alle Lufthansa-Flüge nach Frankfurt gestrichen. (Foto: mh )

Man habe deshalb entschieden, einige Verbindungen zum Beginn des Sommerflugplans 2024 am 31. März auszusetzen, so der Sprecher. Betroffen sind neben Friedrichshafen unter anderem auch Linz und Innsbruck. „Lufthansa bedauert diese Entscheidung ausdrücklich“, so der Sprecher.

Passagiere werden informiert

Passagiere, die bereits Flüge nach Frankfurt gebucht haben, werden laut Lufthansa in den kommenden Tagen informiert. Sie können dann entscheiden, ob sie die Tickets erstattet haben wollen oder lieber auf Flüge ab Zürich oder München nach Frankfurt umbuchen.

Mal wieder dunkle Wolken über dem Flughafen Friedrichshafen: Etwa ein Drittel aller Passagiere fliegt im Moment nach Frankfurt. (Foto: Airport/Colorbox )

Der Bodensee-Airport kämpft seit Jahren mit Gegenwind. Wie bei allen deutschen Flughäfen haben die Pandemie und die zahlreichen Krisen weltweit Spuren hinterlassen. Hinzu kommt, dass mehrere Fluggesellschaften, die auch Friedrichshafen bedient haben, abgestürzt und verschwunden sind, zum Beispiel Intersky, Sun Air, Hamburg International, Monarch Airlines oder Germania. Von Februar 2021 bis April 2022 befand sich der Airport in einem Insolvenzverfahren in Eigenverantwortung.

„Ruhig und gelassen“

Die Mitarbeiter des Flughafens hat Claus-Dieter Wehr am Mittwoch über den Abflug von Lufthansa informiert. „Sie haben ruhig und gelassen reagiert“, berichtet er. „Das muss sich natürlich erst mal setzen. Ich denke, dass in den kommenden Tagen noch Fragen kommen werden.“

Zu den wirtschaftlichen Folgen der Lufthansa-Entscheidung für sein Unternehmen könne er im Moment noch nichts sagen, so der Geschäftsführer. Dies hänge zum einen davon ab, wie schnell SkyAlps abhebe. Zudem stünden die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Deals noch nicht fest.

Mindestens zwei Verbindungen

Die Nachfrage nach der Frankfurt-Verbindung sei jedenfalls unverändert hoch, die Passagierzahl 2023 im Vergleich zum Vorjahr gestiegen. Er gehe derzeit von künftig werktäglich mindestens zwei, besser drei Verbindungen aus.

Ob der Abschied der Lufthansa eine Trennung für immer oder nur eine Auszeit ist, das haben Airline und Flughafen offengelassen. „Diese Entscheidung wird zu einem späteren Zeitpunkt fallen“, sagt der Lufthansa-Sprecher.

Wehr zurückhaltend

Und auch Claus-Dieter Wehr ist zurückhaltend: „Absolute Priorität im Moment hat für mich, dass wir eine gute Alternative an den Start bringen.“ Wie es später weitergeht, wisse er nicht. Darüber habe man mit Lufthansa auch nicht gesprochen.

Aus dem politischen Umfeld hat sich als Erste die SPD zu Wort gemeldet. In einer Presseerklärung fordern die Fraktionen in Kreistag und Gemeinderat „mit Nachdruck die Geschäftsführung der Flughafengesellschaft Friedrichshafen auf, hier möglichst schnell einen adäquaten Ersatz zu schaffen“.

„Gute Geschäfte gemacht“

An die Lufthansa richten die Sozialdemokraten den Appell, „die wichtige Verbindung Frankfurt-Friedrichshafen baldmöglichst wieder aufzunehmen und weitere Destinationen nach Düsseldorf, Hamburg und Berlin anzubieten. Jahrelang hat die Lufthansa mit dem zweitältesten Flughafen Deutschlands gute Geschäfte gemacht und sollte dies auch weiterhin tun“.