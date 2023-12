„Sinnvolle und dringend notwendige Maßnahmen“

Die CDU fordert „eine grundlegende Wende“ in der Migrationspolitik und plädiert für eine Reform des Grundrechts auf Asyl. Wie diese aussehen soll, beschreibt in Umrissen eine Resolution, die die Kreistagsfraktion jetzt vorgelegt hat. Wer „keinen Anspruch auf Schutz“ hat, soll künftig an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden können. Dazu müsse man Asylverfahren in „geeignete Drittstaaten“ verlagern.

Ferner plädieren die CDU-Räte für eine Obergrenze bei der Aufnahme von Flüchtlingen, für konsequente Abschiebungen, für Sachleistungen und Bezahlkarte statt Bargeld, für Gesinnungsprüfungen hinsichtlich der Verfassungstreue jedes Einzelnen sowie für eine vollständige Kostenübernahme des Bundes für Unterbringung und Betreuung von Migranten.

Flüchtlinge sollen „ohne zuverlässige Klärung der Herkunft“ nicht einreisen dürfen. Sie sollen „in zentralen Aufnahmeeinrichtungen bleiben und erst an die Kommunen verteilt werden, wenn diese als Flüchtlinge anerkannt sind“, heißt es in dem Papier. Um Zuzugsanreize zu reduzieren, müssten finanzielle Leistungen an Flüchtlinge in der Europäischen Union vereinheitlich werden. Ein Bleiberecht müsse zwingend an das „Bekenntnis zur Verfassung, Religionsfreiheit und Rollengerechtigkeit“ geknüpft werden. Nur so sei es möglich, Verfassungsfeinde abzuhalten und Parallelgesellschaften zu verhindern.

Bevor die Resolution am Mittwoch, 13. Dezember, dem Kreistag zur Beratung und Beschlussfassung vorgelegt wird, stellte sie die Fraktionsspitze vorab den Medien vor. Vorsitzender Georg Riedmann begründete den Vorstoß mit einem „Stimmungsumschwung in der Bevölkerung“. Die Kapazitäten für die Unterbringung und Betreuung von Flüchtlingen und Asylbewerbern seien ausgeschöpft, die Sozialsysteme überfordert, das Ehrenamt ausgelaugt und die Rechtspopulisten auf dem Vormarsch. „Wir müssen lauter werden, es braucht einen Weckruf“, so der Markdorfer Bürgermeister. Ein erster Schritt wäre, den Aufnahmestopp für den Bodenseekreis sofort auszurufen und nicht, wie vom Landrat ankündigt, erst im Frühjahr 2024. „Klar: Wir müssen Menschen in Krisensituationen helfen“, sagte Riedmann. Sporthallen als Notunterkünfte dürften aber nicht zu Dauereinrichtungen werden.

Andere Unterbringungsmöglichkeiten stünden aber nicht mehr zur Verfügung, sagte Daniel Enzensberger. Wohin solle er die 30 Leute, die er nächstes Jahr aufnehmen soll, stecken, fragte der Kressbronner Bürgermeister. „Es gibt keine Container, keine Zelte, keine Wohnungen“, und es fehle vor allem an Leuten, die die Flüchtlinge betreuen. „Wir können so nicht mehr weiter machen, wir sind am Ende mit unserem Latein“, sagte Enzensberger. Sein Kollege Manfred Härle aus Salem zeigte ein AfD-Plakat, das zu einer Kundgebung bei einer geplanten Unterkunft und einem Marsch zu deren Vermieter aufruft. „Wenn wir das Ruder nicht herumreißen, werden wir solche Veranstaltungen öfter sehen“, sagte Härle.

Das Signal an die Bevölkerung solle klar und deutlich ausfallen. „Wir erwarten Schritte, die den Zuzug schnell und deutlich begrenzen“, sagte Riedmann. Das sei schließlich auch im Sinne jener Menschen, die Hilfe brauchen. Bevor die Spannungen zunehmen und der soziale Friede in Gefahr gerate, brauche es „sinnvolle und dringend notwendige Maßnahmen und die dazu erforderlichen gesetzlichen Änderungen“ und zwar „unverzüglich und so schnell wie möglich“, so steht es in der Resolution. Inhaltlich greift sie die Forderungen der kommunalen Spitzenverbände auf, verweist auf den Migrationsgipfel, den offenen Brief der Bürgermeister des Bodenseekreises und auf die Brandrede des Landrats bei der Vorstellung des Haushalts 2024. Nun soll der Kreistag mit der Verabschiedung den Druck auf die Bundes- und Landesregierung abermals erhöhen.