Auch wenn dort zunächst eine Flüchtlingsunterkunft entstehen soll: Die Pläne für eine Wohnbebauung auf dem Telekom-Areal in der Müllerstraße schreiten voran. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) präsentierten die Verantwortlichen des Projekts den aktuellen Stand der Dinge.

Doch wie schon in der Vergangenheit sorgen die Pläne weiterhin für Ärger. Einige Stadträte übten scharfe Kritik ‐ und die Abstimmung ging denkbar knapp aus.

Nachdem der Gemeinderat im Dezember 2022 beschlossen hatte, das Bauprojekt auf den Weg zu bringen, gab es im Frühjahr eine Bürgerinfo-Veranstaltung. Dort konnten Anwohner sich informieren und ihre Bedenken äußern.

Investor legt Gutachten vor

Die Befürchtungen und Anregungen habe man aufgenommen und acht Fachgutachten in Auftrag gegeben, wie Jochen Hartschen von Betz Baupartner, jenem Unternehmen hinter dem Wohnbauprojekt, in der PBU-Sitzung berichtete.

Themen wie Lärm, Verkehr, Verschattung und mehr habe man von Experten unterschiedlicher Firmen prüfen lassen. Das Ergebnis: Erhebliche Beeinträchtigungen durch das Nachverdichtungsprojekt seien nicht zu erwarten.

Das Gebäude B bleibt stehen. Der Bau C soll wegfallen und dafür ein neues Gebäude mit Wohnungen entstehen, das sich allerdings näher an den rechts zu sehenden Wohnhäusern geplant ist. (Foto: Florian Peking )

Die groben Eckpunkte des Vorhabens sind noch die gleichen wie vor knapp einem Jahr: Auf dem 9500 Quadratmeter großen ehemaligen Telekomgelände sollen drei neue Gebäude mit Wohnungen entstehen. Im Zentrum will Betz Baupartner einen Teil der zubetonierten Fläche entsiegeln und einen grünen Innenhof schaffen, in dem auch Regenwasser versickern kann.

96 statt 90 Wohnungen geplant

Neu ist aber die Zahl der geplanten Wohnungen: Statt den ursprünglich geplanten 90 sollen es jetzt 96 Wohneinheiten werden. Die Verantwortlichen begründen das mit der „veränderten Marktsituation“ ‐ kleinere Wohnungsflächen seien gefragt.

Seit das Vorhaben vor einigen Jahren auf die Agenda kam, wurde immer wieder darüber gestritten. Der Kern der Kritik: eine zu wuchtige Bebauung zu nah an den Anwohnern und ein drohender Konflikt zwischen Wohnen und Gewerbe. Nachbarn des Geländes haben nach wie vor Bedenken, einige von ihnen verfolgten im Zuschauerbereich die PBU-Sitzung.

Aber auch aus den Reihen der Stadträtinnen und Stadträte ebbt die Kritik nicht ab. „Ich habe das Gefühl, dass wir städteplanerische Grundlagen vergessen haben“, sagte Heinz Tautkus (SPD/Die Linke).

So seien beispielsweise die Gebäude an der Ostkante aus seiner Sicht zu hoch. Über das Ergebnis des Gutachtens zum Verkehr in der Müllerstraße wunderte sich Tautkus ebenfalls. „Wenn ich fünfmal da durchfahre, stehe ich dreimal im Stau“, sagte er.

Stadtrat schimpft über Pläne: „Affront“

Auch Regine Ankermann (Grüne) bewertete das Verkehrsgutachten als „beschönigend“. Ihr Fraktionskollege Felix Bohnacker (Grüne) merkte an, dass die angestrebte „nachhaltige Wärmeenergieversorgung“ auf dem Areal mit Wärmepumpen und einem Blockheizkraftwerk nicht ausreichend sei.

„Mit Blick auf die städtischen Klimaziele muss es eine klimaneutrale Versorgung sein“, so Bohnacker. Philipp Fuhrmann (Netzwerk für Friedrichshafen) nannte das Vorhaben einen „Affront gegen die Bestandsbebauung“. Und auch Marion Morcher (ÖDP/Parteilos) bezeichnete es als schwierig, den Anwohnern „so eine enge Bebauung zuzumuten“.

Wenn wir da nicht weiterkommen, passiert auf dem Areal über viele Jahre gar nichts Martin Eble (CDU)

Deutlich mehr Verständnis kam von den Freien Wählern. „Wir machen seit Jahren an dieser Geschichte rum und haben die Bauherren mit Wünschen und Bedürfnissen geplagt“, sagte Dagmar Höhne (Freie Wähler).

Sie bewertete es als positiv, dass nun mehr kleinere Wohnungen geplant sind. Und ihr Fraktionskollege Hans Dullenkopf sagte: „Betz Baupartner haben ihre Hausaufgaben gemacht.“ Ihm sei es wichtig, dass auf dem Areal überhaupt Wohnungen gebaut werden.

Wie es jetzt weitergeht

Ähnlich äußerte sich Martin Eble (CDU). Zwar sei es mit Blick auf die Sorgen der Anwohner eine schwierige Entscheidung. „Aber wir brauchen Investoren in der Stadt, die Wohnraum schaffen. Wenn wir da nicht weiterkommen, passiert auf dem Areal über viele Jahre gar nichts“, sagte er.

Formal geht es beim Thema Telekom-Areal in dieser Sitzungsrunde um einen sogenannten Aufstellungs- und Entwurfsbeschluss ‐ ein weiterer Zwischenschritt auf dem Weg zur Verwirklichung des Projekts.

Sieben PBU-Mitglieder stimmten dafür ‐ daneben gab es sechs Gegenstimmen und eine Enthaltung. Bei diesem Votum handelt es sich aber zunächst nur um eine Empfehlung an den Gemeinderat. Letztlich über den Beschluss entscheiden wird das Gremium in seiner Sitzung am Montag, 20. November.