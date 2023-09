Silke Weißenrieder slamt für die Region

Wer wird Slam-Königin oder Slam-König 2023 in Baden-Württemberg? Die Vorentscheidung fällt in zwei Halbfinals in Friedrichshafen und in Ravensburg. Dasjenige am See findet im Kulturhaus Caserne am Freitag, 29. September, um 19.30 Uhr im Casino (Einlass 18.30 Uhr) mit acht Teilnehmenden statt. Silke Weißenrieder tritt für Friedrichshafen und die Region an.

Weißenrieder ist die einzige Vertreterin aus der Region Bodensee-Oberschwaben in beiden Halbfinals. Die 48-jährige Werkrealschullehrerin aus Altshausen veröffentlicht regelmäßig Lehrerkolumnen und slamt seit eineinhalb Jahren mit steigender Begeisterung. „Ich freue mich schon auf das Halbfinale in der Caserne“, sagt sie. Dort hat sie 2023 bei der Talente-Bühne einen Seestern gewonnen.

Weiter Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Halbfinales in Friedrichshafen sind Anton Betz (Filderstadt), Elena Illing (Fabrik Freiburg), Lena Stokoff (Rosenau Stuttgart), Natalie Friedrich (Ludwigsburg), Tonia Krupinski (Esslingen), Hank M. Flemming (Aalen) sowie Sarah Kentner (Tübingen).

Am selben Tag zur selben Zeit findet das zweite Halbfinale in der Zehntscheuer in Ravensburg statt, wo ebenfalls acht Slammer gegeneinander antreten. Für die insgesamt 16 Teilnehmenden geht es darum, sich für einen von acht möglichen Startplätzen im großen Finale des Baden-Württemberg-Slam 2023 am Samstag, 30. September, um 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Stadtbierhalle in Biberach zu qualifizieren.

Die ersten drei Sieger des Finales qualifizieren sich für die Deutschen Poetry Slam Meisterschaften. Wer es in Biberach auf den ersten Platz schafft, dem winkt neben dem baden-Württembergischen Meistertitel ein Pokal, der „nicht von der Stange“, wie Marvin Suckut, einer der Organisatoren betont.

Auch bei den Poetry Slam Meisterschaften gelten die üblichen Slam-Regeln: Nur selbstverfasste Texte, Zeitlimit von sechs Minuten und keine Requisiten oder Hilfsmittel. Einzig und allein der Text und die Performance dürfen das Publikum überzeugen. Dieses entscheidet als Jury des Abends, wer sich für das große Finale in Biberach qualifiziert.

Karten gibt es im Vorverkauf zu 12 Euro, ermäßigt 10 Euro, zuzüglich Gebüher, über