Magische Momente und jede Menge Lacher: Siegfried & Joy haben am Dienstag bei ihrer ausverkauften Show im Großen Zelt für Jubelstürme beim Publikum gesorgt. Dabei brachte das Magier–Duo aus Berlin die Zuschauer nicht nur mit Illusionen zum Staunen — der 90–minütige, kurzweilige Auftritt unterhielt vor allem durch viel Humor.

„Wir sind vor Monaten nach Las Vegas gefahren und wollten nicht wiederkommen, wenn wir dort berühmt werden“, verkünden die Magier zu Beginn der Show, nur um direkt anzufügen: „Und hier sind wir, Friedrichshafen!“ Es ist der erste große Lacher an diesem Abend, dem noch unzählige folgen sollen.

In ihren schrillen Glitzer–Anzügen wirbeln Siegfried & Joy herum, lassen Spielkarten verschwinden, Dinge schweben und ziehen sich meterlange Tücher aus ihren Mündern. Kurz fühlt man sich wie in einem quietschbunten Fiebertraum.

So interagieren die Magier mit den Zuschauern

Wer sind die beiden Paradiesvögel, die mit ihren Tricks, vor allem aber mit ihrer einzigartigen Art das Publikum verzaubern? Der Legende nach lernten sich Siegfried D’Amour und The Great Joy Leslie in einem Fachgeschäft für Zaubereibedarf in Berlin kennen.

Siegfried & Joy in Action. (Foto: Florian Peking )

Während der Corona–Pandemie wird das Duo zum Internet–Hit. Im Netz folgen ihnen Hunderttausende und millionenfach werden ihre Videos angesehen, etwa auf der Plattform Instagram. Das Besondere: Die Berliner nehmen sich selbst alles andere als ernst, brechen mit vielen Magie–Klischee — zugleich merkt man ihnen die Leidenschaft für die Materie aber in jeder Sekunde an.

So auch an diesem Abend in Friedrichshafen. Siegfried & Joy reißen ihr Publikum geradezu magisch mit — nicht zuletzt, weil sie quasi nonstop mit den Zuschauern interagieren. Sie holen Menschen auf die Bühne, sodass diese den Zauber hautnah erleben.

Ein Mann aus Uhldingen darf zum Beispiel das Bild eines Tigers in verschiedenen Farben ausmalen, während das Duo wegschaut. Verblüffend: In einer Mappe, die Joy schon vor dem Trick auf die Bühne brachte, befinden sich ausschließlich Tiger–Bilder, die in der gleichen Farbkombination ausgemalt sind.

Ein verblüffender Trick mit dem gesamten Publikum

Spätestens beim großen Kartentrick mit dem gesamten Publikum gibt es kein Halten mehr. Jeder Zuschauer bekam zu Beginn der Show vier Spielkarten. Unter der Anleitung von Siegfried & Joy müssen diese in der Mitte zerrissen werden.

Ein Kartenteil wandert in die Hosentasche eines jeden Zuschauers, während die restlichen wild gemischt, zum größten Teil aber durch die Gegend geworfen werden. Am Ende hält man nur noch eine Hälfte in der Hand. Und tatsächlich: Sie passt zum anderen Kartenteil in der Hosentasche!

Dem Magier-Duo Siegfried & Joy folgen im Internet Hunderttausende. (Foto: Florian Peking )

Keine Illusion ist, dass am Ende des Auftritts große Teile des Publikums Siegfried & Joy mit stehendem Beifall danken. Und nach der Show zieht sich eine lange Schlange durch das Zelt, da sich zahlreiche Fans Autogramme und Fotos mit den nahbaren Zauberern abholen wollen.