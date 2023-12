Ihre jüngste Tochter wäre jetzt ein Jahr alt. Sie würde anfangen zu plappern, würde laufen lernen, mit ihren Geschwistern spielen. Tatjana W. hat sich auf ihr viertes Kind gefreut, obwohl die Umstände schwierig waren und sie wusste, dass sie vom Kindsvater keine Unterstützung erwarten konnte.

20 Wochen verlief die Schwangerschaft normal, ohne Komplikationen. Doch dann kam Laura viel zu früh - zur Halbzeit der Schwangerschaft - als Frühgeburt auf die Welt. Nur vier Stunden habe die Kleine gelebt, sagt Tatjana W. und ringt um Fassung. Ein Kind zu verlieren ist für eine Mutter etwas vom Schlimmsten, was ihr zustoßen kann.

Auch mehr als ein Jahr danach findet sie für den Schmerz keine Worte. Warum ist das ihr passiert, die drei gesunde Kinder hat? Warum durfte Laura nicht leben? Die Ärzte hatten darauf keine Antwort.

Finanziell war es immer knapp

Auch Sabine Hornig findet auf die Frage nach dem Warum keine Antwort, sucht Worte für den großen Schmerz und ist mit ihr traurig. Die Theologin und Pädagogin berät in der Außenstelle Friedrichshafen des Diakonischen Werkes Bodensee-Oberschwaben Schwangere und Mütter in Konfliktsituationen. Als Tatjana W. zu ihr in die Beratungsstelle in der Scheffelstraße kam, sei es um andere Probleme gegangen.

Häfler helfen So können Sie spenden Bitte unterstützen Sie „Häfler helfen“ mit einer Spende. Die Kontonummer lautet (Konto der Katholischen Gesamtkirchenpflege): IBAN: DE 52 6905 0001 0020 1138 90; Verwendungszweck: „Häfler helfen“

Tatjana W., die in Wirklichkeit anders heißt, war bereits Mutter von drei Kindern, alleinerziehend und erneut schwanger. Der aktuelle Kindsvater habe sich von ihr abgewandt, sodass sie sich darauf einstellen musste, das Kind alleine groß zu ziehen.

Wie das gehen könnte und welche Hilfen sie in Anspruch nehmen könnte, darum ging es bei der ersten Beratung mit Hornig. Die mittlere Tochter lebte inzwischen bei ihrem Vater, ihr Ältester wohnte bei ihr und machte eine Lehre. Um ihren zweijährigen Sohn kümmerte sie sich allein. Finanziell war es immer knapp, aber mit Einkäufen bei der Tafel und durch sparsames Wirtschaften sei sie mit Sozialhilfe beziehungsweise Bürgergeld über die Runden gekommen.

Kompetente und einfühlsame Ansprechpartnerin

Die Fehlgeburt veränderte alles. Ihr Leben sei durch dieses Ereignis aus der Bahn geworfen worden. Sie sei nervlich total fertig gewesen, sagt Tatjana W. Ein Segen, dass sie bereits Kontakt zu Sabine Hornig hatte. Sie sei für sie eine ebenso kompetente wie einfühlsame Ansprechpartnerin, bei der sie jeder Zeit ihr Herz ausschütten konnte.

Sie habe ihr in vielen Gesprächen geholfen, den Schmerz auszuhalten und den Verlust zu verarbeiten. „Sie war meine Psychologin“, sagt sie. Die kleine Grabstätte auf dem Friedhof ist für sie zu einem wichtigen Ort der Trauer geworden. Sie schmückt das Grab regelmäßig mit Blumen, kleinen Figuren und Erinnerungsstücken.

Nach zwei Jahren fordert der Alltag inzwischen seinen Tribut. Tatjana W. nimmt ihr Leben in die Hand und schaut nach vorne. Ihr Ältester ist bald mit der Ausbildung fertig, ihre Tochter geht gerne in die Schule und ihr Kleiner hat mittlerweile einen Kindergartenplatz.

Wie „Häfler helfen“ unterstützt

Sabine Hornig hat ihr eine Mutter-Kind-Kur ermöglicht und dank der Spenden von Häfler helfen kürzlich auch bei notwendigen Anschaffungen unter die Arme gegriffen. Tatjana W. arbeitet inzwischen in Teilzeit. Doch der Verdienst reicht nicht, sodass sie weiter Bürgergeld in Anspruch nehmen muss. Sie habe gelernt, jeden Cent umzudrehen und zu sparen. Ein Auto habe sie nie besessen.

Wenn es um Schulsachen, um Winterstiefel oder sonstige Anschaffungen geht, müsse sie das Geld zuerst zusammensparen. Als die Waschmaschine kaputt war und sie kein Geld hatte, eine neue zu kaufen, habe sie zuerst eine ganze Weile mit der Hand gewaschen - bis Sabine Hornig ihre geschundenen Finger sah und anbot, die Kosten zu übernehmen. Als durch einen Wasserschaden die Küche schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde, sponserte Hornig den Herd.

Vor mehr als 20 Jahren kam sie aus Russland hier her

Dank der Spenden von Häfler helfen könne sie derartige Notlagen überbrücken - unbürokratisch und ohne ellenlange Anträge, sagt Hornig. Für Tatjana W. ist das alles andere als selbstverständlich. Da sie perfekt russisch spricht, sei sie zuweilen bei ukrainischen Flüchtlingen als Dolmetscherin eingesprungen. Es sei ein Geben und Nehmen. In Hornig habe sie einen Rückhalt, der ihr Freiräume für sich, für die Kinder und die Familie ermögliche.

Ihr Ziel sei es, von ihrer Arbeit selbstständig leben zu können. Ohne Berufsausbildung wird das schwierig, weiß Tatjana W. Als sie vor mehr als 20 Jahren mit ihren Eltern aus Russland nach Deutschland, habe sie sich nicht um eine Ausbildung bemüht, sondern gleich geheiratet.

Heute würde sie es anders machen. Doch für die knapp über 40-Jährige ist nicht aller Tage Abend. Eine berufliche Qualifikation sei nach wie vor erstrebenswert, versichert Hornig.