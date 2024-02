Sicherheit für Senioren in der digitalen Welt

„Sicherheit im Leben und der digitalen Welt“ ist das Thema eines kostenlosen Online-Vortrags des Netzwerks „Älter werden im Bodenseekreis“ am Dienstag, 5. März, um 17 Uhr. Die Veranstaltung richtet sich insbesondere an ältere Menschen.

So wird der kriminalpolizeiliche Fachberater Hans Hunger aus Friedrichshafen über Internetsicherheit, Betrugsdelikte im Internet sowie dem Alltag sprechen. Er gibt präventive Tipps und Hilfe zum richtigen Verhalten in solchen Situationen. Die Anmeldung zum Vortrag ist unter www.bodenseekreis.de/aelterwerden möglich. Der Link wird im Anschluss per Mail verschickt.

Hauptthemen des Vortrags sind Passwortwortsicherheit, Online-Banking, sicherer Zahlungsverkehr, Einkaufsplattformen, gefälschte E-Mails sowie weitere Betrugsdelikte in der digitalen Welt. Denn vor allem hier stellt die Polizei aktuell eine deutliche Steigerung der Betrugsdelikte fest. Hans Hunger wird aber auch über andere Betrugsmaschen wie den Enkeltrick, falsche Gewinnversprechen, Schockanrufe oder sogar falsche Polizeibeamte sprechen und Hilfe im Erkennen und Umgang mit diesen geben.

Die Veranstaltung ist der Auftakt einer digitalen Vortragsreihe des Netzwerkes „Älter werden im Bodenseekreis“. Weitere Vorträge finden am Dienstag, 16. April, (Das Leben mit Demenz gestalten), Montag, 13. Mai, (Pflegefall in der Familie) und am Dienstag, 25. Juni, (Vorsorgemöglichkeiten) statt. Die Anmeldung ist jeweils einen Monat vorher unter www.bodenseekreis.de/aelterwerden möglich.

Netzwerk