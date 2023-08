Sicher auf dem Wasser unterwegs: Welche Regeln auf dem Bodensee gelten

Auf dem Bodensee gelten andere Regeln als auf anderen Seen. Dies gilt vor allem für Wassersportler, die kein Schifffahrtspatent brauchen, die also mit kleinen Wasserfahrzeugen oder einem Stand–Up–Paddle–Board (SUP) unterwegs sind. Diese Regeln sind Bestandteil der Bodenseeschifffahrtsordnung (BSO). Claudia Bucher ist technische Sachverständige beim Landratsamt und kennt die BSO bestens. Sie weiß auch, warum es sie gibt, und warum sie immer wieder angepasst werden muss.

Die Bodenseeschifffahrtsordnung ist eine internationale Vereinbarung zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz und stammt aus dem Jahr 1976. „Sie soll der Sicherheit, der Einhaltung der Verkehrsregeln und als Grundlage für Veranstaltungen auf dem See dienen. Ihr oberstes Ziel ist die Sicherheit“, sagt Claudia Bucher.

Der See ist etwas Besonderes

Das Besondere am Bodensee ist die Lage des Sees. Er ist als einer der wenigen Seen im deutschen Voralpenland in West–Ost–Richtung ausgerichtet. Alle anderen Seen, bis auf den eher runden Chiemsee, sind in Nord–Südrichtung ausgerichtet. Das gilt auch für die oberitalienischen Seen. Bedingt durch seine Größe sind die Wind– und Wellenverhältnisse am Bodensee ganz andere als an anderen kleinen Seen.

„Hier gibt es die Windwellen, die Wellen der Fahrgastschiffe, die der Motorboote und die der Segler. Da überschätzt sich manch Schwimmer oder Stand–Up–Paddler“, sagt Claudia Bucher. Das Bodenseeschifffahrtspatent, das auf der BSO fußt, ist der älteste deutsche Wassersport–Schein, erst später seien die verschiedenen Verbandsscheine wie Segelscheine oder Motorbootführerscheine entwickelt worden, sagt Claudia Bucher. Und dieses Patent ist den Besonderheiten des Sees, aber auch des internationalen Schiffsverkehrs angepasst.

Massensport will bewältigt werden

Die BSO wurde 2001 einmal maßgeblich geändert und neuen Gegebenheiten angepasst, am 1. April 2022 war das dann erneut nötig. Einer der gravierendsten Gründe liegt in der massenhaft aufkommenden Wassersportart, mit einem SUP unterwegs zu sein. „SUPs gibt es mittlerweile als Massenware, sie sind preiswert, man kann sie beinahe überall leihen und kaum jemand, der oder die damit unterwegs ist, kennt alle Regeln“, so Claudia Bucher.

Ein SUP müsse mit Namen und, wenn möglich Mobilfunknummer des Besitzers oder der Besitzerin, gekennzeichnet sein. Das ist eine der Neuerungen der BSO. Das dient vor allem der raschen Klärung, ob der oder die Besitzerin möglicherweise verunglückt ist, wenn ein solches Board gefunden wird.

Schwimmhilfen sind vorgeschrieben

Hinzu kommt, dass SUP–Fahrer seit 2022 ab einer Entfernung von 300 Metern vom Ufer eine Schwimmhilfe dabei haben müssen. Wäre das tatsächlich immer der Fall, wären einige tödliche Unfälle anders ausgegangen, meint auch Claudia Bucher. „Es ist einfach traurig, dass man durch eine fehlende Rettungsweste sein Leben aufs Spiel setzt“, sagt sie.

Zu den zu kennzeichnenden Wassersportgeräten gehören aber auch Schlauchboote, Kanus, Segelsurfbretter und Rennruderboote. Sobald ein Boot eine Länge von 2,5 Metern überschreitet, muss es sogar mit einem Kennzeichen ausgestattet sein, das auf beiden Seiten des Fahrzeugs an gut sichtbarer Stelle angebracht werden muss und das man bei den Landratsämtern in Konstanz, Friedrichshafen und Lindau erhält. Das gilt allerdings nicht für Segelsurfbretter, Drachensegelbretter, SUPs, Paddelboote und Rennruderboote, wenn sie keinen Maschinenantrieb besitzen.

Beleuchtung in der Dunkelheit

Die angesprochenen Rettungsmittel und Schwimmhilfen sind bei Segelsurfbrettern, Drachensegelbrettern sowie Segeljollen und Mehrrumpfbooten immer mitzuführen, bei SUP, Kanus oder Kajaks nur außerhalb der 300–Meter–Uferzone. Und in der Dämmerung oder bei Nacht muss jedes Kleinfahrzueg — auch ein SUP — mit einem weißen Rundumlicht ausgestattet sein.

Im Übrigen sollten die Wassersportler die Regeln kennen, nach denen sie anderen Schiffen ausweichen müssen. Auch die sind in der Bodenseeschifffahrtsordnung enthalten. Dass dies nicht der Fall ist, würden immer wieder Anrufe von Katamaran–Schiffsführern zeigen, die mehrere SUP–Fahrer vor der Einfahrt zum Hinteren Hafen melden würden, erzählt Claudia Bucher. In solchen Fällen wird die Wasserschutzpolizei (Wapo) schnell. Nicht jeder SUP–Fahrer wisse, dass er jedem anderen Fahrzeug ausweichen muss.

Jetzt wird kontrolliert

Die Wapo hat auch die Kennzeichnungspflicht der Geräte ein Jahr lang in Absprache mit den Landratsämtern nur kontrolliert, nicht aber deren Missachtung geahndet. Das ist jetzt anders. Mittlerweile hat das Landratsamt Bodenseekreis soviel in Informationsbroschüren, Plakate und digitale Aufklärung investiert, dass eigentlich jede Person, die mit einem SUP auf den See will, die Regeln kennen sollte. Wer jetzt dagegen verstößt, wird zur Kasse gebeten. Das kann im Einzelfall teuer werden. Die Sätze hängen von dem Vergehen ab und können nicht allgemein beziffert werden.

Für SUP gilt: Das Missachten von Seezeichen kostet 40 Euro, wer bei einer Kontrolle der Wasserschutzpolizei außerhalb der 300–Meter–Uferzone ohne zertifizierte Schwimmweste unterwegs ist, zahlt 75 Euro. Bei einem Verstoß gegen die Kennzeichnungspflicht von Wassersport–Geräten mit Namen und Telefonnummer sind 60 Euro fällig und bei Aufenthalt im Hafen oder deren Ein– und Ausfahrt werden 40 bis 100 Euro kassiert.

Auch Schwimmer unterliegen Regeln

Die neue BSO beinhaltet auch neue Regeln für Schwimmer, die mit gar keinem Wasserfahrzeug unterwegs sind. Die müssen außerhalb der 300–Meter–Uferzone eine Boje mit sich führen. „Es sind schon oft Schwimmer, die übersehen wurden, mit Booten zusammengestoßen“, sagt Claudia Bucher. Ihr wichtigster Ratschlag, mit dem die Wassersportler ihr eigenes Leben sichern könnten, ist, sich immer und überall über die Gefahren und Regeln zu informieren, bevor man das Gewässer besucht.