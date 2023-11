SG Ailingen-Tannau siegt mit guter Leistung

Während die erste Frauenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach in der Handball-Bezirksliga gegen den HC Hard am Samstagabend eine knappe 25:26-Heimniederlage hinnehmen musste, gewann die SG Ailingen-Tannau am Sonntag in der Carl-Gührer-Halle am Tettnanger Manzenberg mit 32:28 gegen die TSF Ludwigsfeld. Die zweite Mannschaft der SGA holte immerhin einen Punkt.

HSG Friedrichshafen-Fischbach ‐ HC Hard 25:26 (10:10): „Letztendlich lag dieser Spielausgang mal wieder an unserer Chancenverwertung. Wir haben zu viel verworfen und uns darüber hinaus zu viele technische Fehler geleistet“, betrieb HSG-Trainer Alexander Stehle Ursachenforschung. Dennoch attestierte der Häfler Trainer seinen Handballerinnen eine gute Abwehrleistung. Insbesondere der Innenblock um Melina Peter habe einen super Job gemacht. „Das ist Momentan unser großes Plus“, betont Stehle, der mit seiner Mannschaft in den kommenden Trainingseinheiten am Angriffsspiel arbeiten möchte.

Und da insbesondere am Torabschluss, denn seine Spielerinnen würden sich zwar freie Chancen erarbeiten, diese allerdings nicht ausreichend genug verwerten. So auch gegen die Gäste aus Hard, die zwei Minuten vor dem Abpfiff durch den Treffer von Helen Fröde zum 26:25 auf die Siegerstraße einbogen. Zur Halbzeit hatte es in der Häfler Bodenseesporthalle noch 10:10-Unentschieden gestanden. Genug Zeit, ihr Offensivspiel zu verbessern, hat die HSG Friedrichshafen-Fischbach jetzt erst einmal. Das nächste Rundenspiel in der Bezirksliga ist auf Samstag, 2. Dezember, angesetzt ‐ und zwar in Bregenz.

HSG: Hummel, Weber-Amann; Wildner (6), M. Heim (5), Brunner (4), Nothelfer (3), J. Heina (3), Liebermeister (1), Scharr (1), Hemberger (1), Rist (1), Peter, N. Heina.

SG Ailingen-Tannau ‐ TSF Ludwigsfeld 32:28 (17:10): Andrea Vogel, Trainerin der SG Ailingen-Tannau, war im Vorfeld des Heimspiels ihrer Mannschaft von einem schweren Spiel ausgegangen. Und zwar gegen einen Gegner aus Ludwigsfeld, der aus der Landesliga kam und von vier Spielen im bisherigen Saisonverlauf drei gewann. Doch die Gastgeberinnen hielten in der Carl-Gührer-Halle nicht nur mit, sondern mehr als ordentlich dagegen. Dank einer glänzend aufgelegten Lara Obert im Tor und einem effektiven Angriffsspiel setzte sich die SG Ailingen-Tannau bis zur achten Minute zum 7:1-Zwischenstand ab.

Nach 15 Minuten waren die Turn- und Sportfreundinnen aus Ludwigsfeld dann aber dran ‐ es hieß nur noch 7:9. Noch vor der Pause zog Ailingen-Tannau abermals davon, weil man kaum Ballverluste und technische Fehler zu verzeichnen hatte. Auch im zweiten Durchgang traten die SG-Handballerinnen entschlossen und druckvoll auf und gewannen unter dem Strich verdient mit 32:28. „Es war eine tolle Mannschaftsleistung, da die Mädels füreinander gekämpft haben und so die Zuschauer begeistern konnten“, sagte Andrea Vogel, die zuvor mit dem Perspektivteam gegen die SG Schemmerhofen-Uttenweiler 26:26-Unentschieden spielte.

Drei von vier möglichen Punkten ‐ eine sehr gute Ausbeute am Wochenende für die SG Ailingen-Tannau, deren erste Mannschaft am kommenden Sonntag, 19. November (17.15 Uhr), in der Bezirksliga beim HC Hard in Vorarlberg antritt.

SG: Obert, Egger; Divy (5), Jenny Vogel (5/2), Hörmann (5), Schmollinger (3), Sprenger (3/2), Traut (3), Erol (3), Pihlar (2/1), Haberer (1), Darga (1), Julia Vogel (1).