Servietten sind die Lösung

Frauen, die zum Essen ausgeführt werden, bestellen im Restaurant oft nicht das, was ihnen schmeckt. Anstatt sich etwa Spaghetti mit Tomatensoße zu gönnen, wählen sie die Schlachtplatte — weil sie einem zwar den Magen verderben kann, aber nicht das neue Kleid. Es kommt ja kein Kleid ohne Flecken davon, wenn man Soßennudeln um die Gabel wickelt. Schlauberger fragen jetzt, wozu dann eigentlich die Serviette erfunden wurde. Die patzige Antwort: Sicher nicht, damit Frauen sie sich in den Ausschnitt stopfen! So ein Latz verdeckt das tolle neue Kleid und macht jede Frau optisch zum Suppenkaspar. Aber es gibt einen Ausweg aus dem Problem: Besinnen wir uns der alten Römer. Bei Festmählern wickelten die Esser damals Kostproben der gereichten Speisen in ihre Servietten. Keine Leckerbissen mitzunehmen, galt als unhöflich. Dagegen lässt sich einwenden: Aber das macht Frauen das Bestellen von Nudeln mit kleckernder Soße doch auch nicht leichter! Das stimmt zwar. Aber bevor jemandem von der Schlachtplatte richtig schlecht wird, kann man sie künftig in die Serviette packen und daheim im Kühlschrank verschimmeln lassen.