Sergio Carrillo möchte Werbung in eigener Sache betreiben

Im Juli verkündete der VfB Friedrichshafen den Transfer des Puerto Ricaners Sergio Carrillo. Und dabei machte der Volleyball-Bundesligist auch keinen Hehl aus der Rolle des 23-Jährigen: Auf der Zuspielerposition ist er die Nummer 2. Das heißt jedoch nicht, dass sich Carrillo freiwillig auf die Bank setzt. Er möchte sich bei Trainer Mark Lebedew anbieten und die Gelegenheit dazu ist gerade günstig. Während Aleksa Batak noch bei der serbischen Nationalmannschaft weilt, befindet sich Carrillo schon längst im Häfler Trainingsbetrieb. Bei den Testspielen in der Spacetch-Arena gegen den Schweizer Club Lausanne UC am Samstag (18 Uhr) und Sonntag (14 Uhr) würde er gerne Argumente sammeln, um zum Saisonstart Ende Oktober zu starten.

„Im Moment bin ich der Einzige“, betont Carrillo und weiß demnach um seine Chance. Mit guten Leistungen kann er sich möglicherweise einen Startplatz in den ersten Saisonbegegnungen erspielen. „Ich bin jeden einzelnen Tag bereit“, macht Carrillo deutlich und arbeitet im Training sehr stark an der Abstimmung zu seinen Teamkollegen.

Erstes Testspiel eine „großartige Erfahrung“

Und gerne würde Carrillo diese Fortschritte dann auch bei den Vorbereitungsspielen sichtbar werden lassen. Sein erster Auftritt in der Unterseehalle in Radolfzell gegen die Baden Volleys SSC Karlsruhe (2:3) ließ noch viel Luft nach oben. Direkt nach dem Spiel freute sich der wissbegierige Puerto Ricaner deshalb auf die Videoanalyse, „um zu schauen, was wir verbessern müssen“.

Obwohl es sportlich nicht so rund für den VfB lief, hat Carrillo die Partie gegen Karlsruhe genossen. Dass die Halle voll ist und zudem auch noch eine gute Stimmung herrscht, kennt der Neuzugang von der Purdue University Fort Wayne aus den USA von seiner vorherigen Station nicht. „Es war eine großartige Erfahrung, ein großer Unterschied und eindrucksvoll“, sagt Carrillo, der zudem auch vom Niveau des Spiels angetan war: „Karlsruhe hatte ein wirklich gutes Level.“

In Friedrichshafen fühlt sich Carrillo gut angekommen und hat „den ruhigen Ort“ und die „kleine Stadt“ jetzt schon sehr lieb gewonnen. Auch die ersten Kontakte mit den Menschen seien sehr angenehm gewesen.