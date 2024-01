Senioren werden Opfer von Telefonbetrügern

Zu Wochenbeginn ist es im Bodenseekreis zu mehreren Betrugsversuchen am Telefon gekommen. Zwei Senioren erlitten dadurch finanziellen Schaden, wie die Polizei mitteilt.

Am Dienstag wurde eine Frau in der Gegend von Markdorf Opfer eines Schockanrufs. Die Anrufer, sie gaben sich als Polizist, Staatsanwalt und sogar als Sohn der Dame aus, forderten eine Kaution, weil ihr Sohn einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht habe. Die Frau schenkte der Geschichte Glauben, begab sich zu ihrer Bank, löste Sparbücher auf und übergab am vereinbarten Übergabeort in der Danziger Straße, einen Umschlag mit mehreren Tausend Euro an einen Unbekannten.

Erst später fiel der Betrug auf, woraufhin die Polizei kontaktiert wurde. Die Geschädigte beschreibt den Mann als 175-185cm groß. Er hatte eine schmale Statur, ein schmales Gesicht und volles dunkles Haar. Er war schwarz gekleidet, hatte Kopfhörer im Ohr und sprach Deutsch.

In Owingen wickelten Betrüger bereits am Montag eine Seniorin durch geschickte Gesprächsführung um den Finger. Die angeblichen Polizisten gaben an, dass Betrüger in der Nachbarschaft unterwegs seien und man zu Hause gelagerte Wertsachen bei der Polizei in Sicherheit bringen solle. Im Gespräch, das im weiteren Verlauf über einen Online-Messenger lief, gab die Geschädigte zunächst an, Schmuck und Bargeld zu besitzen und übergab dies in gutem Glauben gegen 15 Uhr an einen unbekannten Abholer.

Weil ihr im Nachgang einfiel, auch über Goldmünzen zu verfügen, nahm sie am Folgetag erneut Kontakt auf und vereinbarte ein Treffen auf 11 Uhr. Zu beiden Terminen kam ein Unbekannter zum vereinbarten Übergabeort in die Straße „Hinter den Gärten“. Erst als der Abholer von der Frau forderte, Geld abzuheben und auszuhändigen, wurde sie hellhörig und kontaktierte die Polizei.

Der Mann wird als etwa 170 Zentimeter groß und korpulent beschrieben. Er hatte ein osteuropäisches Erscheinungsbild, hellbraune Haare und ein dickes, glattrasiertes Gesicht und auffallend dicke Hände. Er trug einen grauen Pullover ohne Mütze und eine blaue Hose (keine Jeans).

