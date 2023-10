Friedrichshafen

Senior wird Opfer von Schockanruf

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Ein 85-Jähriger hat am Montag in Friedrichshafen nach einem Schockanruf Betrügern Bargeld in Höhe von 20. 000 Euro übergeben.

Veröffentlicht: 05.10.2023, 13:58 Von: sz