Friedrichshafen

Senior fährt nach Parkrempler davon

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Mit einer Anzeige wegen Verkehrsunfallflucht muss ein 80-Jähriger nach einem Vorfall am Sonntagabend in der Charlottenstraße rechnen, wie die Polizei mitteilt. Beim Ausfahren aus einer Parklücke touchierte der Mann einen abgestellten BMW und suchte im Anschluss das Weite, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro zu kümmern.