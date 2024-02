Selvet Filiz als Schiedsrichterobmann wiedergewählt

Die Schiedsrichtergruppe (SRG) Friedrichshafen hat ihre turnusmäßige Hauptversammlung am 23. Januar im Münzhof in Langenargen abgehalten. Sowohl die Entlastung des amtierenden Ausschusses als auch die Neuwahl des Schiedsrichterobmanns Selvet Filiz erfolgten einstimmig.

Nach den Grußworten der Gäste Nicolai Schlotmann (erster Vorstand FV Langenargen) und Nuri Saltik (Vorsitzender Bezirk Bodensee) berichtete Filiz über die aktuellen Zahlen der Gruppe. Demnach hat sich die Zahl der Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter in der Gruppe Friedrichshafen trotz der Corona-Jahre stabilisiert und ist in den letzten beiden Jahren sogar leicht nach oben gegangen.

Viele junge Schiedsrichter sind dazugekommen

Eine positive Entwicklung zeigt sich auch in der Altersstruktur der aktiven Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter der Gruppe. Mit einem Durchschnittsalter von 35,4 Jahren konnten in den letzten Jahren vor allem im Bereich der 14- bis 17-Jährigen viele junge und motivierte Unparteiischen gewonnen werden. Das ist auch dringend notwendig, um die Spiele von der Jugend bis zu den Aktiven in der Region weiterhin mit qualifizierten Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern zu besetzen.

So ist die Zahl der Spielleitungen von 1687 (Saison 2020/2021) auf 2779 (Saison 2022/2023) deutlich angestiegen. Filiz lobte in diesem Zusammenhang auch die Fußballvereine mit einem Übersoll, die also mehr Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter stellen, als sie nach den Mindestanforderungen müssten. Im Gegenzug ermahnte Filiz allerdings auch die Vereine mit einem Untersoll, im Bereich der Schiedsrichtergewinnung aktiver zu werden.

Es folgte das Referat von Svenja Neugebauer als Vertreterin des Verbandsschiedsrichterausschusses. Da im Vorfeld der Sitzung keine Anträge eingegangen waren, führte Hans-Peter Walser durch die Entlastungs- und Wahlvorgänge. Filiz (FV Langenargen), der 2021 das Amt von Uwe Schramm übernahm, wurde wiedergewählt.

Seine Arbeit setzt Filiz fort mit folgenden Ausschussmitgliedern: Jan Wenzel (stellvertretender Obmann, TSV Eriskirch), Fabrice Butscher (SG Argental), Simone Hoffmann (SG Argental), Tolga Karaüc (FV Langenargen), Daniel Maier (TSG Ailingen), Andreas Schindele (FV Langenargen), Benedikt Wiegmann (FV Langenargen), Detlef Schuhmacher (SV Kehlen), Kevin Nusser (SV Ettenkirch) und Niko Stetter (erweiterter Vorstand, TSG Ailingen).