Selbstverteidigungskurs für Frauen und Mädchen

Das Karate-Dojo Fischbach bietet am 13. April wieder seinen bewährten Selbstverteidigungs- und Selbstbehauptungskurs an. Der Kurs richtet sich an Frauen und Mädchen (ab 16 Jahren). Laut Pressemitteilung werden keine Vorkenntnisse in Kampfsportarten vorausgesetzt. Zwei vom Deutschen Karate Verband zertifizierte Karate- und Selbstverteidigungslehrer vermitteln praktische und theoretische Inhalte zu den Themen wirksame Selbstbehauptung, realistische Selbstverteidigung, Gewaltprävention, Mobbing und Stalking. Trotz des ernsten Themas kommt der Spaß beim praktischen Üben nicht zu kurz. Dank entsprechender Schutzausrüstung der Trainer dürfen die Teilnehmerinnen auch richtig zuschlagen und treten.

Der Kurs findet von 10 bis 16.30 Uhr in der Gymnastikhalle des TSV Fischbach, Hansjakobstrasse 2/1 (am Sportplatz in Fischbach), statt. Trainiert wird in normaler Sportkleidung (lange Trainingshose, T-Shirt). Aufgrund der begrenzten Teilnehmerinnenzahl ist eine Anmeldung per Email erforderlich an [email protected]. Die Kursgebühr beträgt 35 Euro.