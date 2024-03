Den Zeitpunkt seiner Erklärung zu einer dritten Amtszeit hat Oberbürgermeister Andreas Brand bis zuletzt geheim gehalten. Den Inhalt auch.

Die Stimmunglage war klar

Obwohl seit vielen Wochen in kommunalpolitischen Kreisen darüber diskutiert wird, „ob er es nochmal macht“, waren sich viele unsicher, wie sich der OB entscheidet. Die Stimmungslage bei der Mehrzahl dieser Gespräche war klar: Es wäre nicht verkehrt, wenn er es nicht nochmal macht.

Das wird auch Andreas Brand gespürt haben. Ob diese Erkenntnis oder die von ihm vor allem angeführten familiären Gründe letztlich den Ausschlag gegeben haben, das wird er uns nicht verraten.

Sicher kein Selbstläufer

Es spielt am Ende auch keine entscheidende Rolle. Dass Brands Abgang selbstbestimmt war, kann man auf alle Fälle konstatieren. Mit Blick auf den Ausgang anderer OB-Wahlen und die zunehmenden Probleme von Stadt und Stiftung wäre eine Wiederwahl Brands im März 2025 sicher kein Selbstläufer gewesen.

++ Lesen Sie hier den Artikel zum Kommentar ++

Nun ist das Feld offen. Jetzt müssen andere die Fragen beantworten, die sonst in einem Wahlkampf vor allem dem OB gestellt worden wären: Wie geht es weiter mit dem Klinikum? Wie mit den Stiftungskonzernen? Wie soll Friedrichshafen in 10 oder 25 Jahren aussehen? Was muss passieren, damit aus Ideen und Konzepten wieder tatsächliche Projekte werden?

Die Suche dürfte schon laufen

Auch wenn der Wahltermin noch nicht feststeht, bleibt den Fraktionen jetzt nicht allzu viel Zeit, sich nach geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten umzusehen. Man darf allerdings davon ausgehen, dass manche längst damit begonnen haben.