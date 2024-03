Seit zehn Jahren eine „besondere Verbindung“

Bürgermeister Dieter Stauber hat r Kurzem Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte des Liceo Amoretti Linguistico in Imperia und der Droste-Hülshoff-Schule Friedrichshafen sowie Josef Büchelmeier, Vorstand des Partnerschaftsvereins Amici di Imperia, im Großen Sitzungssaal des Rathauses begrüßt.

Die Partnerschaft zwischen der italienischen Hafenstadt Imperia an der Riviera di Ponente in Ligurien und Friedrichshafen besteht seit 2014. Bereits vor der offiziellen Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunden fanden regelmäßige Schüleraustausche statt. In diesem Jahr ist zum elften Mal eine Schülergruppe aus Imperia zu Gast in Friedrichshafen.

„Dieses Jahr feiern wir das zehnjährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Imperia und Friedrichshafen! Wir sehen mit Freude dem Jubiläumsfest entgegen und sind stolz darauf, Teil dieser besonderen Verbindung zu sein“, betonte Bürgermeister Dieter Stauber. „Ein Schüleraustausch bietet beste Voraussetzungen, um die Freundschaft zwischen unseren Städten weiter zu vertiefen und für die Zukunft zu stärken. Denn ein fremdes Land ganz hautnah und unverfälscht zu erleben und wichtige Einblicke in den Alltag zu bekommen, das schafft bleibende Erinnerungen“, so Stauber weiter.

Die italienischen Schülerinnen und Schüler waren während ihres Aufenthaltes in Friedrichshafen von Sonntag, 17. März, bis Freitag, 22. März, bei Häfler Gastfamilien untergebracht. Betreut wurden sie von Leonardo Fimiano, Lehrer des Liceo Amoretti Linguistico in Imperia. Neben dem Besuch im Rathaus standen unter anderem Unterrichtsbesuche an der Droste-Hülshoff-Schule, ein Ausflug nach Konstanz, eine Stadtführung, der Besuch des Zeppelin-Museums und ein Bowling-Abend auf dem Programm.

Von Montag, 15. April bis Freitag, 19. April werden im Gegenzug 13 deutsche Schülerinnen und Schüler der Droste-Hülshoff-Schule zu Gast in Imperia sein. Begleitet werden sie von Lisa Geldreich, Lehrerin der Droste-Hülshoff-Schule, und Peter Wurst, ehemaliger Lehrer der Droste-Hülshoff-Schule.