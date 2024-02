Die 76 Jahre alte Monika N. aus Friedrichshafen wird weiter vermisst. Bisher gebe es noch keine neuen Hinweise, teilt ein Sprecher der Polizei auf Nachfrage mit. „Wir sind nach wie vor auf der Suche“, sagt er. Auch am Wochenende habe es Suchaktionen gegeben. Dabei waren unter anderem ein Hubschrauber sowie Suchhunde im Einsatz, heißt es vonseiten der Polizei.

Bislang blieben die Maßnahmen jedoch ohne Erfolg. Die Beamten hoffen deshalb weiter auf Mithilfe aus der Bevölkerung. „Wer die Frau gesehen hat oder sonstige Hinweise geben kann, soll sich dringend melden“, sagt der Sprecher. Hinweise nimmt die Polizei in Ravensburg unter Telefon 0751/8034444 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Monika N. war am Freitag, 23. Februar, gegen 4.30 Uhr verschwunden. Sie verließ laut Polizei das Haus und kehrte bislang nicht wieder zurück. „Vermutlich war die Vermisste zum Zeitpunkt ihres Verschwindens mit einem hellbraunen Rock und einer dünnen blauen Strickjacke bekleidet“, so die Polizei. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass sich die 76-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.