Seid doch mal nett zueinander

Im Straßenverkehr heizen sich die Gemüter oft schneller auf, als einem lieb ist. Vor drei Wochen zum Beispiel schaute ich in den Rückspiegel und sah im Auto hinter mir eine junge Frau sitzen. Ihre Gesicht war wutverzerrt, ihr Mund schien Schimpfwörter auszustoßen und beide Hände reckten den „Stinkefinger“ gegen die Frontscheibe. Natürlich meinte sie mich. Was sie so provozierte: Ich hatte an einem Zebrastreifen für einen Fußgänger gehalten.

Dass ich die Straßenverkehrsordnung einhielt, machte mich also zum Ziel von Flüchen. Seitdem versuche ich, mich im Verkehr ein wenig anders zu verhalten. Stehe ich als Fußgänger an einem Zebrastreifen, hebe ich zum Dank die Hand, wenn mich ein Autofahrer rüber lässt. Unerwartet daran ist: Die meisten Menschen hinterm Lenkrad grüßen zurück.

Sogar Lenker tiefergelegter Gefährte, die mir eher nach Bleifuß aussahen. Solche positiven Überraschungen gibt es immer wieder. Als Radfahrer im Kreisverkehr wiederum bin ich um jeden Autofahrer froh, der mich durch sein Einfahren in den Ring nicht über den Haufen fährt - und mache auch dafür eine kleine Dankesgeste.

Natürlich kann man das für Blödsinn halten. Es genügt doch das Gegenteil - also denjenigen Böses nachzuschreien, die einem als Fußgänger am Zebrastreifen fast die Zehen abfahren und die einem im Kreisverkehr den Vorrang streitig machen. Klar kann man das so sehen. Aber dann denke ich an die Frau hinter mir, die mir wohl die Pest an den Hals wünschte. Und weil jeder regelkonforme Verkehrsteilnehmer ein ähnlich explosives Exemplar im Nacken haben könnte, bedanke ich mich zum Ausgleich dafür gern.