Bei der Unterbringung, Versorgung und Integration von Geflüchteten in Friedrichshafen ist eine sehr hohe Belastung erreicht. Das ist die Kernaussage einer Resolution, die der Gemeinderat am Montag verabschiedet hat.

In dem Schriftstück wird nicht nur die aktuelle Flüchtlingssituation vor Ort beschrieben, sondern auch kommunale Erwartungen an die Politik auf Bundes- und Landesebene formuliert. Allerdings sind nicht alle Mitglieder des Gremiums mit dem Inhalt einverstanden.

So ist die Situation in Friedrichshafen

Der „Anteil von Ausländern in Friedrichshafen“ hat sich von Ende 2021 bis Ende November 2023 um 14 Prozent erhöht - von 14.227 auf 16.202 Personen, wie es in dem Papier heißt. In den Zahlen enthalten ist auch auch die Einwanderung von Fachkräften.

„Diese Zunahme bedeutet eine sehr hohe Belastung für die Mitarbeitenden im Ausländeramt, wo die Ersterfassung und Fallbearbeitung erfolgen“, heißt es weiter. Um Warteschlangen oder längere Bearbeitungszeiten und eine dauerhafte Überforderung der Mitarbeitenden in Zukunft zu vermeiden, müsste „insgesamt gegengesteuert“ werden.

In der Resolution aufgeführt sind Vorschläge für „Sofortmaßnahmen einer Begrenzungsstrategie“, die der Gemeindetag Baden-Württemberg im September 2023 vorgelegt hatte. An diesen werden sich die Stadt und Gemeinderat mit ihrem Beschluss anschließen.

Zwölf Maßnahmen sind formuliert, darunter zum Beispiel die Forderung, dass die Weiterverteilung von Geflüchteten auf die Kommunen nur erfolgen darf, wenn „ein Bleiberecht wirksam festgestellt wurde“. Eine weitere Forderung: Menschen, die „schwere Straftaten oder Gewaltverbrechen begehen, sich als Schleuser betätigen oder die Polizei- beziehungsweise Einsatzkräfte gewaltsam angreifen“, soll das Aufenthaltsrecht aberkannt werden können.

Viel Zuspruch im Gemeinderat

„Wir sind an der Grenze oder überschreiten sie bald“, sagte Achim Brotzer für die CDU. Seine Fraktion werde der Verabschiedung der Resolution deshalb zustimmen. Auch die SPD sprach sich dafür aus, da das Schriftstück aus Sicht der Fraktion ein „Konsens unter Demokraten“ sei, der ein „Zeichen nach außen“ setzen könne, führte Werner Nuber aus.

„Eine Resolution hat die Aufgabe, nach Oben die Not zu verdeutlichen“, sagte Dagmar Höhne (Freie Wähler). Ihre Fraktion werde deshalb ebenfalls zustimmen. Auch von der FDP und der Fraktionsgemeinschaft ÖDP/Parteilos gab es grünes Licht.

Kritik kam dagegen von den Grünen. In einer langen Fraktionserklärung kritisierte Christine Heimpel unter anderem die „politisch-ideologischen Ausrichtung“ des Papiers. Forderungen wie jene nach 24-Stunden-Verfahren an den EU-Außengrenzen würden aus unterschiedlichen Gründen kaum jemals umsetzbar sein. Zudem sehe es ihre Fraktion mit Sorge, dass das Thema „zu einer mutmaßlichen Bedrohung aufgeblasen“ werde.

Ähnlich äußerte sich Sander Frank (Die Linke): Er hinterfragte den „Mehrwert“ der Resolution für die konkreten Zustände vor Ort. Außerdem würden aus seiner Sicht in dem Schriftstück „Narrative der Rechtsextremen“ übernommen. „Kämpfen wir lieber gegen soziale Spannungen, statt gegen Menschen“, so Frank.

Bei sieben Gegenstimmen stimmte der Gemeinderat mehrheitlich für die Verabschiedung der Resolution.