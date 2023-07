Seehasenfest ist immer

Mehr als eine Woche ist das Seehasenfest nun schon vorbei. Sicherlich macht sich bei dem ein oder anderen Häfler schon ein Gefühl des Vermissens breit. In meinem Haushalt aber haben wir uns völlig unverhofft gegen allzu viel Seehas–Entzug gewappnet.

Während des Fests habe ich, wie viele andere Festbesucher auch, einen der Plüsch–Seehasen am Infostand gekauft — mit dem Ziel, diesen unserer Hündin Halya als kleinen „Freund“ ins Körbchen zu setzen.

Eigentlich ein Unterfangen mit wenig Aussicht auf Erfolg. Denn anders als die meisten seiner Artgenossen hat der abgeklärte, 11–jährige Dackelmischling mit Kuschel–Spielzeug eigentlich wenig am Hut. Normalerweise interessiert Halya so etwas überhaupt nicht.

Umso überraschter war ich, als sie das Plüschtier freudig entgegennahm und wegtrug. Seither kann ich mehrmals täglich beobachten, wie die Hündin wild mit dem Seehasen spielt, sich neben ihm auf dem Boden wälzt und ihn in der Schnauze herumwirbelt — eine ganz eigene kleine Party.

Und so ist in diesem kleinen Hunde–Kosmos jetzt immer ein bisschen Seehasenfest — was auch dem Herrchen dabei hilft, die Zeit bis zum nächsten Jahr zu überstehen.