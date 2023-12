Seehasen feiern Meisterschaft und Klassenerhalt

Ein dickes Ausrufezeichen setzten die Mannschaften des VfB Friedrichshafen am Sonntag hinter das Sportjahr 2023. Beim Auswärtsspieltag in Lenningen feierten die Seehasen vier Siege und brachten damit in der Landesliga die vorzeitige Meisterschaft und den Klassenerhalt in trockene Tücher.

Die Ausgangslage für die beiden VfB-Teams war trotz Personalproblemen klar. Tabellenführer Friedrichshafen I kann sich mit zwei Siegen vorzeitig die Meisterkrone aufsetzen. Und die VfB-Reserve muss gegen die Konkurrenz aus dem Tabellenkeller punkten, um nicht in die Abstiegszone zu rutschen.

Schlusslicht fordert die Seehasen mehr als erwartet

In der Auftaktpartie gegen Gastgeber TSV Oberlenningen hatte der VfB I mit dem Tabellenschlusslicht mehr Mühe als erwartet. Trotz des engen Spielverlaufs gewannen die Häfler das Spiel am Ende aber klar mit 3:0 (11:9, 11:3, 11:9)

Wesentlich schneller ging es dann im zweiten Spiel gegen den TSV Denkendorf. Der Tabellenvorletzte forderte die Seehasen nur im ersten Satz. Danach nahm der VfB-Express Fahrt auf und sorgte mit dem zweiten 3:0 (11:8, 11:5, 11:5)-Tagessieg für die Entscheidung im Rennen um die Meisterschaft.

Nichts für schwache Nerven waren die Auftritte der zweiten Mannschaft. Gegen die stärker eingeschätzten Denkendorfer behielt die VfB-Reserve in den entscheidenden Situationen einen kühlen Kopf und sicherte sich einen verdienten 3:0 (11:9, 11:9, 11:7)-Sieg. Dramatischer wurde es gegen Oberlenningen. Der Entscheidungssatz geriet zur Nervenschlacht. Die Häfler verwandelten erst Matchball Nummer vier. Mit einem harten Serviceass auf die Grundlinie holte sich der VfB den schwer erkämpften 3:1 (11:9, 11:9, 10:12, 11:9)-Sieg und den Klassenerhalt.