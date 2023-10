Filmen, Schneiden, Texten: Hinter einem kurzen Erklärvideo (Tutorial) im Internet stecken oft viele Stunden harter Arbeit. Das haben auch 20 Sechstklässler der Gemeinschaftsschule Schreienesch in Friedrichshafen festgestellt. Innerhalb des dreitägigen Workshops „Your Story“, also „Deine Geschichte“, produzierten sie Kurzvideos für die Internetplattform Youtube. Auf dieser können Nutzer eigene Videos hochladen und für andere zugänglich machen.

Initiator des Projekts „Your Story“ ist die Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung (LKJ) Baden-Württemberg, die den Schülern zwei Medienreferenten zur Seite stellte. Vor welchen Hürden die Schüler standen und warum Pädagogin Susann Frenzel dieses Projekt als wichtig empfindet.

„Mann, ich kann das nicht, wenn mir so viele Leute zuschauen“, ruft Elena. Sie balanciert auf einem roten Medizinball, die Kamera vor ihr fest im Blick. „Lass dich nicht ablenken“, rät Ioana. Sie hebt ein schwarzes Mikrofon an den Mund. Dann drückt sie auf Aufnahme.

Medienkompetenz wichtig für die Zukunft

Während die Kamera alle Kunststücke filmt, die Elena auf dem Medizinball vollführt, kommentiert Ioana die einzelnen Schritte. Die Aufnahmen müssen später zugeschnitten und mit Ioanas Kommentaren im Hintergrund versehen werden. Das fertige Video wird dann auf Youtube hochgeladen.

Unterstützt werden sie dabei von den Medienreferenten Hanna Oberhauser und Andreas Harr, die ihnen zeigen, auf was beim Produzieren von Videos geachtet werden muss.

Elena, Ioana und Luisa sind sich einig: Sie wollen ein Erklärvideo zu verschiedenen Zirkuskunststücken produzieren, die ihre Zuschauer zuhause nachturnen können. Während Elena kommentiert, was Ioana auf dem Medizinball vorturnt, reicht Luisa die Gegenstände, die Ioana braucht. Vor den vielen Zuschauern im Hintergrund ist es gar nicht so einfach, die Balance zu halten. (Foto: stay )

Luisa findet den Kurs gut. „Wenn ich später mal in die Medienrichtung gehen möchte, weiß ich bereits, wie man filmt“, sagt sie. Für Klassenlehrerin Susann Frenzel ist es bereits das dritte Medienprojekt, das sie mit Unterstützung der LKJ umsetzt ‐ völlig kostenlos.

Frühzeitiger Umgang mit Internetplattformen

Die Pädagogin, die gleichzeitig Medienberaterin an der Gemeinschaftsschule Schreienesch ist, findet eine frühe Auseinandersetzung mit dem Thema Medien wichtig. Schließlich seien diese ein „fester Bestandteil in der Lebenswelt der Kinder“. So sieht das auch Andreas Harr: „Man muss den Kindern zeigen, wie man ordnungs- und sachgemäß mit Onlineportalen umgeht.“

Aurela, Lorena und Milana (v.l.) haben sich dazu entschlossen, ein Make-Up-Tutorial zu produzieren. Während Aurela von Lorena geschminkt wird, muss Milana entscheiden, welche Aktionen sie aus welcher Perspektive heraus mit der Kamera aufnimmt. (Foto: stay )

Was die Kinder ebenfalls lernen sollen, ist der Umgang mit Persönlichkeitsrechten. Aurela habe gelernt, dass sich niemand im Hintergrund des Bildes aufhalten dürfe, der nicht ins Video gehöre. Und: „Wir müssen aufpassen, dass Fremde nicht nachvollziehen können, wo wir uns aufhalten“, sagt sie.

Eine, die Youtube häufig nutzt, ist Milana. Ihr Lieblings-Videoproduzent kommentiere Computerspiele auf der Plattform. Auch sie selbst habe bereits eigene Tanz- und Animationsvideos auf Youtube publiziert. Sie und ihre Freundinnen Aurela und Lorena haben sich dazu entschlossen, ein Make-Up-Tutorial zu produzieren.

Zukunft als Youtuber „zu unsicher“

Während Aurela von Lorena geschminkt wird, bewegt sich Milana mit der Kamera um die beiden herum, filmt auf den Tisch, auf Lorenas Pinselhand und schließlich auf Aurelas geschminktes Gesicht. „Fertig“, sagt sie und lächelt.

Um Erklärvideos fürs Internet zu produzieren, müssen die Sechstklässler nicht nur filmen und schneiden, sondern auch texten können. Ein klares Konzept im Vorfeld kann da helfen. (Foto: stay )

Ganz so weit sind Gabriel, Alperen und Akay noch nicht. Die drei wollen ihren Zuschauern zeigen, wie sie Lego-Autos zusammenbauen können. Dafür fehlt ihnen noch die richtige Einleitung. Während sich Akay Stift und Papier schnappt, um mit dem Texten zu beginnen, schauen Gabriel und Alperen auf den Bildschirm ihres Aufnahmegeräts. Genauso wie Milana hat Gabriel bereits eigene Videos publiziert. Youtuber will er aber nicht werden: „Zu unsicher. Ich gehe lieber in ein Medienunternehmen“, sagt er.

Während des Workshops entwickeln die Schüler Kenntnisse im Bereich Bildbearbeitung und lernen den Umgang mit Videoelementen wie dem Zeitraffer und Schnitten, sagt Hanna Oberhauser. Sie stellt fest: „Die Kinder sind im Umgang mit Medien sensibler als man denkt, auch, was die Gefahren angeht.“

Ebenfalls auf dem Plan stünden Gespräche über Hasskommentare, mit denen fremde Menschen Videos im Internet häufig kommentieren. „Solche Verhaltensweisen können zu Ausgrenzungen führen. Deshalb wollen wir hier zusätzlich sensibilisieren“, betont die Medienreferentin.

Während Alkay an einem Text für das Erklärvideo tüftelt, überprüfen Gabriel (l.) und Alperen (r.) verschiedene Kameraeinstellungen. Schließlich soll am Ende jeder Zuschauer sein eigenes Lego-Auto nach ihrer Vorlage zusammenbauen können. (Foto: stay )

Weil nach der Aufnahme der Videos technische Probleme aufgetreten sind, haben die Schüler Alternativfilme abgedreht. Diese zeigen andere Inhalte als jene, die im Artikel beschrieben werden. Weitere Infos zum Projekt finden Sie unter www.lkjbw.de/schule-kultur-medien/yourstory/