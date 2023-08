Sechs Plätze für Medien–Cup zu gewinnen

Am Vormittag auf die Interboot und ab Mittag auf die Yacht: Die „Schwäbische Zeitung“ verlost für den Interboot–Medien–Cup 2023 am Samstag, 23. September, dreimal zweimal Plätze.

Die Teilnehmer bekommen von erfahrenen Skippern ein Segeltraining auf dem Wasser und werden sich dann mit weiteren Medien–Teams spannende Duelle liefern. Zum Gewinn gehört an diesem Tag auch freier Eintritt in die Messe.

Die Gewinner bekommen hautnahe Einblicke in die Taktiken des Regattasegelns und erleben vor der Kulisse der Schweizer Alpen einen ganz besonderen Segeltörn. Dabei wandeln die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf den Spuren der Segelelite: Gesegelt wird laut Pressemitteilung der Messe auf den Originalyachten des Match Center Germany (Bavaria 40 S Match Race Edition), auf denen die besten Segler der Welt bei der World Match Racing Tour im nächsten Frühjahr gemeinsam antreten. Segelerfahrung ist nicht nötig, die Teilnehmer erhalten eine umfassende Einweisung in die Grundlagen des Segelns.

Am Ende wird der Sieger gekürt

Der vorläufige Zeitplan sieht vormittags den Besuch der Interboot vor, danach steht die Einführung und gegen Mittag die gemeinsame Fahrt zum Hafen auf dem Programm. Dort gibt es eine Einweisung in die Yachten, bevor danach die Fleet–Race–Regatta beginnt und alle zeigen können, was sie schon gelernt haben. Am Nachmittag geht es zurück in den Hafen zur Siegerehrung und einem Imbiss. Den genauen Ablauf und die Treffpunkte erfahren die Gewinner bei der Benachrichtigung.

Über die Regatta wird mit Text und Bild berichtet werden. Mit der Teilnahme erklären sich die Gewinner damit einverstanden.

So funktioniert die Verlosung

Die Schwäbische Zeitung verlost für den Interboot–Medien–Cup dreimal zwei Plätze. Teilnehmen können nur Erwachsene ab 18 Jahren, Kinder leider nicht. Wer gewinnen möchte, schreibt am Dienstag, 29. August, eine Mail mit dem Stichwort „Interboot“ an die Adresse [email protected].

Bitte in der Email den vollständigen Namen, die Adresse und Telefonnummer (bitte zusätzlich auch eine Handynummer) angeben. Alle diese Angaben werden auch für die vorgesehenen Begleiter benötigt, damit alle Teilnehmer bei kurzfristigen Änderungen direkt benachrichtigt werden können. Die Gewinner werden per Los ermittelt und an den darauf folgenden Werktagen benachrichtigt.

Für die Abwicklung werden die Teilnehmerdaten verarbeitet und nach Beendigung des Gewinnspiels vernichtet. Für die Hinterlegung des Gewinns müssen die Daten an Dritte weitergegeben werden.