Schwester Adilia Schnell ist tot. Sie hatte zuletzt im Sießener Mutterhaus gelebt und starb am 24. Oktober im Alter von 82 Jahren. Das teilt die St. Elisabeth Realschule in Friedrichshafen mit, an der Schwester Adilia viele Jahre als Lehrerin tätig war.

Nach Ablegung der Erstprofess im Oktober 1963 begann Schwester Adilia mit dem zweijährigen Studium an der Pädagogischen Hochschule in Schwäbisch Gmünd, um die Berechtigung für das Lehramt an Volksschulen zu erlangen.

Sie spielte mehrere Instrumente

Von 1965 bis 1976 unterrichtete sie an der privaten Mädchenrealschule St. Elisabeth in Friedrichshafen. „Sr. M. Adilia war musikalisch auf allen Ebenen hoch begabt; sie spielte mehrere Instrumente und hatte eine klangvolle Stimme, die sie gerne zur Freude aller einsetzte. Sie war sehr kreativ und übte mit ihren Schülerinnen Programmpunkte auf hohem Niveau ein, zum Beispiel im Zuge des Seehasenfestes in Friedrichshafen“, heißt es im Nachruf der St. Elisabeth Realschule.

Nach elf Jahren am Bodensee wurde Schwester Adilia auf die die Ostalb versetzt und 1985 erfolgte der Wechsel ins fränkisch geprägte Taubertal nach Bad Mergentheim, wo sie bis Sommer 1991 tätig war und die Realschule leitete.

Von 1991 bis 1997 wurde sie außerdem nach Südafrika entsandt. „Es fiel ihr sehr schwer, Anfang 1997 wieder nach Deutschland zurückzukehren. Die Verbundenheit mit Südafrika blieb Sr. M. Adilia zeitlebens erhalten“, schreibt die St. Elisabeth-Schule.

„Tatkräftig und zupackend“

Nach einer Zwischenzeit im Sießener Mutterhaus wechselte Schwester Adilia wieder in den Konvent St. Elisabeth nach Friedrichshafen und war hier von September 1997 bis zu ihrer Pensionierung im Sommer 2005 als Lehrerin tätig.

Sr. M. Adilia war tatkräftig und zupackend; sie konnte herzhaft lachen und andere motivieren. Aus dem Nachruf der St. Elisabeth Realschule

In den folgenden vier Jahren wurde sie im Mutterhaus in Sießen mit dem Dienst an der Hauptpforte betraut, bevor sie im September 2009 nochmals aufbrechen durfte und beinahe sieben Jahre zum Konvent St. Gertrudis in Ellwangen gehörte. In dieser Zeit versorgte sie den Dienst an der Schulpforte, war im Haushalt tätig und zudem Mesmerin im Seniorenstift Schönbornhaus.

„Sr. M. Adilia war tatkräftig und zupackend; sie konnte herzhaft lachen und andere motivieren. Sie war eine hochintelligente und wach wahrnehmende Persönlichkeit, die einen weiten Horizont hatte und ihn ständig erweitern wollte“, heißt es im Nachruf der St. Elisabeth Realschule.