Einen schwarzen Porsche Panamera, der in der Pacellistraße in Friedrichshafen geparkt war, haben nach Angaben des Eigentümers Unbekannte in der Nacht zum Montag gestohlen. Die Umstände, wie es zum Diebstahl kam, ermittelt derzeit das Polizeirevier Friedrichshafen.

Zeugen, die besonders zwischen 22 Uhr und 7.30 Uhr Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, wo der schwarze Porsche Panamera geblieben sein könnte, werden gebeten, sich unter Telefon 07541/701-0 zu melden.