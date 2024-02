Schwarzarbeit hat im vergangenen Jahr in Friedrichshafen und der Region für einen finanziellen Schaden in Millionenhöhe gesorgt. Das teilt das zuständige Hauptzollamt in Ulm mit.

Wie aus der Statistik des Zolls hervorgeht, wurde in Tausenden Fällen betrogen. Die Ermittler haben besondere Branchen im Visier - und kämpfen immer mehr gegen organisierte Formen der Schwarzarbeit.

Das Hauptzollamt Ulm ist mit seinen untergeordneten Dienststellen für ein großes Gebiet von der Ostalb bis an den Bodensee zuständig. An vier Standorten in Ulm, Pfullingen, Aalen und Friedrichshafen, deren Aufgabe die Kontrolle von Schwarzarbeit ist, sind 185 Zöllnerinnen und Zöllner beschäftigt.

Neuer Rekord bei Schadenssumme

Im gesamten Bezirk betrug der finanzielle Schaden durch Schwarzarbeit, den der Zoll 2023 aufgedeckt hat, mehr als 25 Millionen Euro, wie die Beamten mitteilen. Er sei damit auf einen bisher nicht gekannten Rekordwert gestiegen. 2021 gab es laut Zoll noch eine Schadenssumme in Höhe von etwa 15 Millionen Euro, 2022 waren es sogar nur rund 10 Millionen Euro.

Grund für die hohe Zahl sind laut Zoll vier abgeschlossene Großverfahren mit einem Gesamtschaden von mehr als 18 Millionen Euro. „Darunter ein Bausanierer aus dem Landkreis Esslingen, der über Jahre mit Scheinrechnungen zur Bezahlung von Schwarzlöhnen agierte und das Sozialsystem damit um rund sieben Millionen Euro prellte sowie ein Bauunternehmer aus dem Landkreis Sigmaringen, der mit derselben Masche rund drei Millionen Euro hinterzog“, heißt es vonseiten der Beamten.

Teil sogar Spezieleinheiten im Einsatz

Aber auch in der Bodensee-Region gab es aufsehenerregende Fälle, wie ein Sprecher des Hauptzollamts auf Nachfrage berichtet. So seien die Zoll-Mitarbeiter in der Region federführend bei einem Großverfahren gewesen, bei dem es um sogenannten Kettenbetrug ging.

Dabei werden gewerbsmäßig inhaltlich falsche Rechnungen in Umlauf gebracht, die von Scheinfirmen wie eine Ware am Markt gehandelt werden.

Solche Fälle von organisierter Schwarzarbeit seien inzwischen wesentlich stärker im Fokus des Zolls als früher, als es hauptsächlich um Vor-Ort-Kontrollen bei einzelnen Betrieben oder auf Baustellen ging. „Wir versuchen immer mehr, Firmengeflechte aufzudecken“, sagt der Sprecher.

Es gebe deshalb mittlerweile eigens spezialisierte Ermittlungsgruppen und Forensik-Teams. Und für Zugriffe kommen laut Zoll sogar Spezialeinheiten zum Einsatz.

Diese Branchen hat der Zoll im Fokus

Trotzdem seien natürlich weiterhin laufend Kontrollteams des Zolls unterwegs. In der Bodensee-Region habe man 2023 grob geschätzt rund 3000 Arbeitnehmer und 350 Arbeitgeber kontrolliert und dabei einen finanziellen Schaden in Höhe von 3,5 Millionen Euro aufgedeckt. Dabei gehe es nicht nur um Schwarzarbeit, sondern auch um Verstöße gegen den Mindestlohn.

Bei den Branchen gebe es bestimmte Schwerpunkte je nach Region, so der Sprecher. Am Bodensee seien zum Beispiel die Gastronomie, Kosmetik- und Nagelstudios und Erntehelfer in der Landwirtschaft besonders im Fokus.