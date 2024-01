Schwächephase wirkt entscheidend

Keine Punkte für die erste Frauenmannschaft der HSG Friedrichshafen-Fischbach: In der Handball-Bezirksliga unterlag das Team von Trainer Alex Stehle dem HC Lustenau mit 24:28. Dabei hatte es in Sporthalle Gymnasium zur Halbzeit noch 12:12-Unentschieden gestanden.

„Eigentlich war es ein über weite Strecken ausgeglichenes Spiel. Ausschlaggebend war aus meiner Sicht unsere Abwehr, in der wir nicht immer die richtigen Lösungen gefunden haben“, analysierte HSG-Coach Stehle hinterher. Seine HSG-Handballerinnen hatten sich am vergangenen Samstag nach einem frühen 0:3-Rückstand zu Beginn der fünften Minute berappeln können. Denn nur wenige Augenblicke später war der 3:3-Ausgleich geschafft (6.). Annika Nothelfer, Natalie Heina und Lara Brunner erzielten die ersten Gästetreffer. Fortan entwickelte sich ein enges Duell - mit leichten Vorteilen für die Gastgeberinnen aus Lustenau. Die Vorarlbergerinnen legten in der Offensive etwas mehr Durchschlagskraft an den Tag und führten mit 10:8 (20.). Doch Anita Richter, die insgesamt neunmal treffen sollte, und ihre Mitspielerinnen im HSG-Trikot waren zur Pause wieder dran - 12:12.

Das Harz ist weniger das Problem

Eine kurze Schwächephase aus Häfler Sicht in den ersten Minuten des zweiten Durchgangs brachte dann allerdings eine kleine Vorentscheidung mit sich. 13:17 stand es Mitte der 38. Minute aus Sicht der Gäste. „Wir haben die Kreisanspiele nicht immer in den Griff bekommen“, sagte Stehle, der genau davor im Vorfeld gewarnt hatte. „Dafür war das eingesetzte Harz im Angriff weniger das Problem.“ Es habe zwar so manchen technischen Fehler gegeben, aber die Fehlerquote sei im Vergleich zu anderen Spielen mit Haftmittel deutlich geringer gewesen, so der HSG-Coach. Dessen Team schaffte in der Crunchtime die Wende nicht mehr, weil die HCL-Handballerinnen in schönster Regelmäßigkeit zu ihren Treffern kamen. Dennoch gab sich die Erste der HSG nicht wirklich auf und machte aus einem 21:26 (55.) bis zur 58. Minute sogar noch ein 24:26. Lustenau machte schließlich mit zwei Toren in Serie den Sack zu und gewann das Bezirksligaspiel mit 28:24. „Auch wenn das Ergebnis aus meiner Sicht in Ordnung ist, spiegelt dieses den komplettem Spielverlauf nicht wider. Aber mit dem dünnen Kader war der Auftritt eigentlich okay“, betonte Stehle.

Auch im nächsten Spiel wird es schwierig werden, etwas Zählbares zu holen: Friedrichshafen-Fischbach empfängt am kommenden Samstag zum Derby den Tabellenführer TV Weingarten (18 Uhr, Bodenseesporthalle).

HSG-Reserve punktet in Feldkirch

Wenigstens einen Zähler erkämpfte sich die Reservemannschaft der HSG-Männer in der Kreisliga A. In der Partie bei Blau-Weiß Feldkirch II hieß es 33:33.

Für die HSG Friedrichshafen-Fischbach spielten: Weber-Amann (Tor), Richter (9 Tore, 4 von 4 Siebenmetern), Nothelfer (4), Brunner (4), M. Heim (2), N. Heina (2), Scharr (2), Wildner (1), Amann, Rist, Köhler.