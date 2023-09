Das Thema Kurzarbeit spielt trotz schwächelnder Konjunktur noch keine große Rolle im Bodenseekreis. Das belegen Zahlen der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Auch die Handwerkskammer (HWK) und die Industrie- und Handelskammer (IHK) sehen keinen Trend, dass die Kurzarbeit in der Region zunimmt. Trotzdem leide die regionale Wirtschaft aktuell unter der schwierigen Konjunkturlage, warnt die IHK.

Die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg ist für die drei Landkreise Bodenseekreis, Konstanz und Ravensburg zuständig ‐ auch was das Thema Kurzarbeit angeht. Die neuesten Zahlen, die dazu vorliegen, stammen aus dem August 2023.

In diesem Monat lagen der Arbeitsagentur für alle drei Landkreise nur acht Anzeigen über Kurzarbeit für insgesamt 202 Personen vor, wie Sprecherin Eva Schmidt auf Anfrage mitteilt. Das sind sogar noch weniger als im Juli, als 15 Anzeigen für 271 Personen eingegangen seien.

Immer mehr Firmen lassen sich zum Thema beraten

„Wichtig für den Hintergrund zu den Zahlen: Die Anzeige von Kurzarbeit ist für Betriebe der erste Schritt, um die Agentur für Arbeit über ihre Absicht, Kurzarbeit einzuführen zu informieren. Danach kann dann die Kurzarbeit tatsächlich umgesetzt werden“, erläutert Schmidt.

Das Unternehmen zahle das Kurzarbeitergeld am Monatsende an die Beschäftigten aus und rechne es rückwirkend mit der Arbeitsagentur ab. „Erst nach der Abrechnung lässt sich konkret sagen, wie viele Menschen sich tatsächlich in Kurzarbeit befunden haben“, sagt die Sprecherin.

Für den Agenturbezirk Konstanz-Ravensburg lasse sich feststellen, dass es aktuell keine steigende Anzahl an Neuanzeigen über Kurzarbeit gibt, so Eva Schmidt weiter. „Es gehen allerdings zunehmend Beratungsanfragen als Vorstufe einer Anzeige ein, ein Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche ist dabei aber nicht zu erkennen.“

Erleichterter Zugang zum Kurzarbeitergeld ist ausgelaufen

Von den bisherigen Anzeigen seien hauptsächlich Firmen aus der Metall- und Kunststoffindustrie betroffen sowie der Automotivebereich und die Baubranche, wie Schmidt berichtet. Letztere leide unter Stornierungen oder Verschiebungen von Bauprojekten im privaten, gewerblichen wie auch öffentlichen Bereich.

Eine Rolle für die vergleichsweise niedrigen Zahlen könnte auch spielen, dass der erleichterte Zugang zum Kurzarbeitergeld im Juli ausgelaufen ist. Inzwischen gelten für den Bezug von Kurzarbeitergeld wieder die Voraussetzungen, die vor der Corona-Pandemie galten. Demnach muss wieder mindestens ein Drittel der Beschäftigten in einem Betrieb von einem Arbeitsausfall betroffen sein, bis Ende Juni waren es zehn Prozent.

Bei der Handwerkskammer Ulm, die auch für den Bodenseekreis zuständig ist, ist das Thema Kurzarbeit bislang überhaupt nicht in den Beratungen aufgetaucht, wie Sprecherin Tanja Ferrari mitteilt.

Wie ist die Lage bei ZF?

Die IHK Bodensee-Oberschwaben berichtet ebenfalls, dass „wir uns hier aktuell auf einem sehr niedrigen Niveau bewegen“. Sprecher Moritz Schwier verweist zum Vergleich auf die Hochzeiten der Corona-Pandemie, als sich zeitweise knapp 25.000 Beschäftigte allein im Bodenseekreis in Kurzarbeit befunden haben.

„Die konjunkturelle Lage ist im Moment für die Unternehmen nicht einfach, aber wir sehen anhand der uns vorliegenden Informationen nicht den Trend, dass die Kurzarbeit stark zunimmt“, so Schwier. Die Zahl der Arbeitslosen habe im August saisongemäß etwas zugenommen, aber auch die Beschäftigtenzahl steige weiter.

Die regionale Wirtschaft leidet immens. Sönke Voss

Trotzdem warnt Sönke Voss, Hauptgeschäftsführer der IHK Bodensee-Oberschwaben: „Die regionale Wirtschaft leidet immens unter den aktuell drückend hohen Energiepreisen sowie an einer zunehmend als lähmend empfundenen Bürokratie.“ Es müsse eine „große Bandbreite an Entlastungen her“ ‐ zum Beispiel eine Absenkung der Stromsteuer auf das europäische Mindestmaß und „ein rascher und bedarfsgerechter Ausbau der erneuerbaren Energien und der Stromnetze“.

„Derzeit kein Thema“ ist Kurzarbeit auch bei Friedrichshafens größtem Unternehmen ZF. „Wir haben vielmehr häufig eine hohe Auslastung, die wir bewältigen müssen“, sagt ein ZF-Sprecher. In der Produktion von Nutzfahrzeuggetrieben in Friedrichshafen etwa habe man deshalb zuletzt auch viele Ferienarbeitskräfte eingesetzt.