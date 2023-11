Schulmuseum stimmt auf Weihnachten ein

Es ist mittlerweile gute Tradition, dass das Schulmuseum Friedrichshafen mit verschiedenen Führungsangeboten und Workshops die Wartezeit bis Weihnachten verkürzt. Auch in diesem Jahr gibt es für alle Generationen einiges zu erleben.

Noch im November feiert das Schulmuseum eine kleine Premiere: Mit der Feierabendführung am Mittwoch, 30. November, lädt das Team zu einem neuen Format ein. Um 17 Uhr führt die Kuratorin Susanne Appl durch die neue Sonderausstellung „romantisch, magisch, düster - Kinder und das Mittelalter“. Dabei lässt sie ihre Gäste hinter die Kulissen ihrer Auseinandersetzung mit dem Mittelalter blicken. Die Führung dauert circa 45 Minuten und ist im Eintritt enthalten.

Wer Historisches über die Weihnachtszeit in Schule und Zuhause lernen möchte, ist bei der Kostümführung „Fräulein Lehrerin wünscht frohe Weihnachten“ mit Margarete Zinser gut aufgehoben. Am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr erzählt die Museumsführerin im strengen Lehrerinnengewand der vorletzten Jahrhundertwende, wie Weihnachten früher gefeiert wurde, und lädt danach zu weihnachtlichen Liedern und Basteleien ein. Die Kostümführung dauert circa 90 Minuten und ist im Eintritt enthalten.

Noch Bedarf an Weihnachtsdekoration? Dann ist der offene Bastelnachmittag am Samstag, 9. Dezember, ab 14.30 bis 17 Uhr für Groß und Klein genau das Richtige. Das Schulmuseum Friedrichshafen lädt zum gemeinsamen Gestalten von Sternen, Christbaumschmuck und Weihnachtskarten ein. Wer mag, kann an diesem Nachmittag so viel Sütterlin lernen, dass es für einen Weihnachtswunsch reicht.

Offene Führungen zu den Highlights des Museums gibt es am Sonntag, 10. Dezember, sowie an den Donnerstagen, 21. und 28. Dezember, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr.