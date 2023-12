Schulmuseum in den Ferien geöffnet

Das Schulmuseum Friedrichshafen ist in den Weihnachtsferien dienstags bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Am 24. und 25. Dezember sowie am 31. Dezember bleibt es geschlossen. Am Neujahsfeiertag am 1. Januar ist es ebenfalls von 14 bis 17 Uhr geöffnet.

Am Donnerstag, 28. Dezember, sowie am Donnerstag, 4. Januar, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr, entführen Ferienführungen in die Welt der Schule von anno dazumal. In den historischen Klassenräumen mit den engen Bankreihen wird Schulgeschichte mit allen Sinnen erlebbar. Die Führungen dauern jeweils rund eine halbe Stunde und sind im Eintritt enthalten.

Details und weitere Termine finden sich auf www.schulmuseum.friedrichshafen.de