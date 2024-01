Schulmuseum Friedrichshafen nimmt das Mittelalter in den Fokus

Auch im Februar dreht sich im Schulmuseum Friedrichshafen alles um die aktuelle Sonderausstellung „romantisch, magisch, düster - Kinder und das Mittelalter“. Diese untersucht, warum das Mittelalter noch heute so präsent in Kinderzimmern ist - und wie Kinder damals denn nun wirklich lebten.

Den Anfang macht der Workshop „Safrangelb und Ultramarinblau - Farbwerkstatt Buchmalerei“ am Samstag, 3. Februar, von 14 bis 17 Uhr. Mit Illustratorin Anna Vogel stellen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer auf der Basis mittelalterlicher Rezepte selbst Farben für die Buchmalerei her. Anschließend lernen sie nach mittelalterlichen Vorlagen und Anleitungen den richtigen Umgang mit diesen Farben und setzen eigene Malereien auf Pergament und Papier um. Der Workshop richtet sich an Kinder und Erwachsene ab acht Jahren und kostet zwölf Euro inklusive Material.

Am Donnerstag, 15. Februar, rollen wieder die Würfel im Museum. Der offene Spielenachmittag von 14 bis 18 Uhr steht unter dem Motto „Das Mittelalter auf dem Spielplan“ - und so werden neben beliebten Klassikern auch berühmte Spiele rund ums Mittelalter bereitstehen, also zum Beispiel Carcassonne oder Siedler von Catan. Die Spieleprofis vom Seetroll Friedrichshafen sind auch dabei und stellen die Spiele vor. Der Eintritt ins Museum ist an diesem Nachmittag frei.

Zu einer intensiven Auseinandersetzung mit den Themen der Sonderausstellung lädt Volontärin Susanne Appl in der Feierabendführung am Mittwoch, 28. Februar, um 17 Uhr. Beim Gang durch „romantisch, magisch, düster - Kinder und das Mittelalter“ lässt sie ihre Gäste hinter die Kulissen der Auseinandersetzung mit dem Mittelalter blicken. Die Führung dauert 45 Minuten und ist im Eintritt enthalten.

Bei den offenen Führungen können die Besucherinnen und Besucher darüber staunen, wie sich die Schule im Laufe der Jahrhunderte verändert hat. Sie finden statt am Donnerstag, 15. Februar, sowie an den Sonntagen, 11. und 25. Februar, jeweils um 14.30 und 15.30 Uhr - und sind im Eintritt enthalten.

Details und weitere Termine finden sich auf www.schulmuseum.friedrichshafen.de